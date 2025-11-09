Grmoja izabran za novog predsjednika Mosta: "Vrijeme je da vratimo ljude kući, u okrilje Mosta"

Zastupnik i dosadašnji politički tajnik Mosta, Nikola Grmoja, izabran je za novog predsjednika stranke, naslijedivši Božu Petrova na čelu političke organizacije koju je i sam pomagao stvarati. U objavi na društvenim mrežama Grmoja je poručio da preuzima “drugu najveću moguću odgovornost” – vođenje stranke koju je, kako kaže, gradio od samih početaka, te najavio nastavak borbe za “poštenu, čistu i suverenističku Hrvatsku”.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Jučer sam, uz odgovornost koju imam kao otac, preuzeo i drugu najveću moguću odgovornost, vođenje stranke u koju nisam ušao zbog osobnih ambicija kao mnogi u druge političke stranke u Hrvatskoj, nego koju sam stvarao od njenih početaka. Postao sam predsjednik Mosta, političke snage koju sam osobno osnivao sa svojim prijateljima u mom rodnom gradu i u kojoj se borim za našu Hrvatsku od prvog dana i zato je to ogroman teret i odgovornost.

Deset godina opstali smo kao jedna od četiri najsnažnije opcije u zemlji. To znači da ljudi poštuju poštenje, hrabrost i svježinu koju smo unijeli u politiku. Da poštuju borbu protiv duboke države, mafije i korumpiranih struktura. Mnogi su zazivali i radili na našoj propasti, ali nisu uspjeli. Zato danas želim zahvaliti Boži Petrovu bez čijih kvaliteta to ne bi bilo moguće.

Želim se isto tako zahvaliti i svima koji su Most gradili i održali, svim članovima predsjedništva, glavnog i nadzornog odbora, međunarodnom tajniku Zvonimiru Troskotu, političkom tajniku Anti Kujundžiću, tajniku za mlade Filipu Fišiću i našoj organizacijskoj tajnici Kristini Bakuli. Božo ostaje predsjednik kluba zastupnika Mosta i kao i svi zastupnici koji su članovi stranke biti će član Glavnog odbora Mosta i aktivno sudjelovati u donošenju najvažnijih odluka za Most.

Tako da ćemo imati sinergiju kluba zastupnika i novog predsjedništva u kojem imamo potpuno nove ljude i time pokazujemo da Most nije samo klub zastupnika nego da i diljem Hrvatske ima kvalitetne i stručne ljude. Ovim putem čestitam svim novoizabranim članovima predsjedništva, glavnog odbora i nadzornog odbora. Jučer smo izabrali i dva fantastična potpredsjednika Josipa Katalinića i Franka Kelama koji utjelovljuju sve one vrijednosti koje su Mostu važne: hrabrost, poštenje i sposobnost.

Imamo i novu tajnicu za mlade Doru Dropulić koja je u puno navrata pokazala koliko voli Hrvatsku i Most. Ovim putem se želim ispričati i svima koje smo, iako nenamjerno, razočarali. Vrijeme je da ih vratimo kući, u okrilje Mosta. Idemo dalje: hrabro, odlučno, ali ponizno. Gradimo novi Most, vjeran svojim izvornim vrijednostima, hrvatskom narodu i državi, ali puno snažniji i prisutniji među ljudima i na terenu. U svakom kutku naše voljenje Hrvatske.

Narod žudi za poštenom, čistom i suverenističkom snagom. I takvu opciju dovoljno snažnu da je narod prepozna mu moramo ponuditi", poručio je Grmoja.