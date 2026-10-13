Grmoja i Most okrenuli leđa Plenkoviću u Saboru: "Pred njima nećemo uzmicati!"

Zastupnik Mosta Nikola Grmoja oglasio se na društvenim mrežama nakon burnih događaja u Hrvatskom saboru, gdje je tijekom rasprave o problemu nezakonito odloženog otpada u Lici došlo do novih sukoba između vladajućih i oporbe.

Dok su zastupnici lijeve oporbe odlučili napustiti sabornicu, Grmoja i njegovi stranački kolege odabrali su drukčiji oblik prosvjeda. Tijekom prve minute obraćanja premijera Andreja Plenkovića ostali su u sabornici, ali su mu okrenuli leđa.

„Nismo imali razloga uzmicati”

Grmoja je na Facebooku objasnio zašto su se odlučili na takav potez.

„Nismo napustili sabornicu kao lijeva oporba jer nemamo razloga uzmicati pred onima koji bi se trebali sramiti zbog svega što su napravili Lici”, napisao je.

Dodao je da su premijeru željeli poslati jasnu poruku, ali bez verbalnog sukoba i dodatnog zaoštravanja atmosfere.

„Zato smo tijekom prve minute Plenkovićeva govora ostali u sabornici, ali smo mu okrenuli leđa”, poručio je Grmoja.

„Nismo željeli izazivati cirkus u Saboru”

Prema njegovim riječima, saborski Poslovnik ograničava mogućnost reagiranja tijekom premijerova obraćanja, zbog čega su zastupnici Mosta odlučili nezadovoljstvo iskazati simboličnom gestom.

„Po Poslovniku nemamo pravo reagirati ni odgovoriti dok slušamo neistine i relativiziranje odgovornosti, a istodobno nismo željeli izazivati cirkus u Saboru”, naveo je.

Grmoja tvrdi da je okretanje leđa bilo način da premijeru pošalju poruku bez izgovorene riječi.

„Okrenuti leđa Plenkoviću bio je jedini način da mu, bez ijedne izgovorene riječi, pošaljemo snažnu poruku”, istaknuo je.

Najavio nastavak otpora

Na kraju objave Grmoja je poručio da Most neće odustati od kritiziranja vladajućih zbog postupanja u slučaju otpada u Lici.

„Mi pred njima nećemo uzmicati. Na njihove neistine nećemo pristajati. Pružit ćemo im otpor, ali na dostojanstven način”, zaključio je.

Njegova objava uslijedila je nakon napete saborske rasprave u kojoj je pitanje odgovornosti za nezakonito odlaganje otpada izazvalo oštre političke sukobe.

Grmoja je poručio da Most neće odustati od kritiziranja vladajućih zbog postupanja u slučaju otpada u Lici.