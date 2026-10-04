Grmoja: "Državni vrh morao je znati ako je postojala prijetnja zemlji, vodi i zdravlju ljudi"

Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja nastavio je javni sukob s ministrom pravosuđa Damirom Habijanom oko postupanja Sigurnosno-obavještajne agencije u slučaju ilegalno odloženog opasnog otpada u Lici. Habijan je dan ranije odbacio Grmojine tvrdnje da su SOA i državne institucije još 2022. znale za razmjere slučaja, navodeći da je Agencija tada raspolagala tek „inicijalnom nepotvrđenom sumnjom“ te da je postupila u skladu sa zakonom. Večernji

Grmoja mu je sada odgovorio opširnom objavom na Facebooku, poručivši da obavještavanje DORH-a o sumnji na kazneno djelo ne isključuje obvezu izvještavanja državnog vrha o važnim sigurnosnim informacijama. Pritom je ponovno otvorio pitanje tko je, kada i u kojoj mjeri bio upoznat sa slučajem te oštro kritizirao reakciju državnih institucija. U nastavku prenosimo njegovu objavu.

"Habijan u ništa!"

"Ministar Habijan tvrdi da bi SOA ugrozila istrage time što obavještava državnih vrh o kaznenim djelima.

Naravno, ovdje nije riječ o nekom običnom lopovluku ili švercu koje kutije cigareta. Govorimo o sumnjama na međunarodno organizirano dopremanje i odlaganje zastrašujućih količina izrazito opasnog otpada, moguće povezanim s talijanskom otpadnom mafijom.

Zdravlje ljudi, ugroza vode, uništavanje tla, o tome se ovdje radi.

O tome itekako trebamo i želimo biti obaviješteni SVI u društvu, od vrha nadolje.

Ministar bi ipak, kao i njegova stranka, radije žmirio na čitavu stvar.

To je doista velik i lijepo razvijen talent za žmirenje, baš onakav kakav bi nam trebao za previdjeti, recimo, 1700 šlepera u prijevozu otrovnog smeća.

Ako u ovakvim slučajevima prioritet države nije što prije zaustaviti trovanje, istodobno vodeći istragu, procesuirajući zatim odgovorne, što jest?

Ušminkavanje situacije? Loptanje odgovornošću?

To su isti ljudi koji, nakon potvrđenog trovanja Hrvatske vječnom kemikalijom, kažu da se tema malo "prenapuhala".

Valjda se 37 000 tona opasnog otpada još da izdržati pa mi ovdje prenapuhujemo, ali taman bi 37 001 prelila čašu!

SOA je operativnim radom u Hrvatskoj i inozemstvu trebala utvrđivati tko organizira posao, kojim rutama otpad dolazi, gdje završava i tko je uključen.

Podatke o mogućim počiniteljima potom predaje nadležnim tijelima.

I Habijan prešućuje ključnu stvar: članak 55. Zakona propisuje da SOA o važnijim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo.

Jedno ne mora isključivati drugo.

Samo što u trenutnoj situaciji gledamo natjecanje između glavešina države u tome tko je manje informacija dobio, a onda i manje znao o čitavoj priči.

Sjajno je živjeti u zemlji gdje se odgovorni ljudi naprosto natječu u neupoznatosti s prevažnom temom.

Evo javio se sinoć nakon Milanovića, Jandrokovića, Plenkovića i Božinović. On kaže da SOA nije obavijestila ni policiju.

Ispada da je SOA obavijestila samo Državni inspektorat kojem je na čelu bio Mikulić koji je primio mito da zatvori oči na trovanje Like.

A svi od Milanovića do sinoć Medveda kažu da je SOA obavila svoj posao. Oni ništa nisu znali, a obavještajna agencija ih nije obavijestila, trovanje Like se nastavilo još godinama, a posao odrađen.

Dečki, pljujete narodu u lice i još se smijete!

Nitko ne traži da se Plenkoviću ili Milanoviću daju tajni izvori i detalji istrage.

Ali ako međunarodna operacija ugrožava hrvatsku zemlju, vodu i zdravlje ljudi, državni vrh mora znati da takva ugroza postoji.

A rezultat najbolje govori koliko je sustav funkcionirao.

Prva saznanja bila su 2022., a godinama poslije govorimo o desecima tisuća tona opasnog otpada i sanaciji koju će plaćati hrvatski građani.

Oni koji se nikada nisu htjeli naći u ovakvoj situaciji i oni čija je sigurnost, između svega ostaloga, vaša odgovornost!

Damir Habijan ima svoju perspektivu, kao i obično pogađa "u ništa".

Čovjeku očito malo znači u kakvoj će zemlji živjeti naša djeca i generacije koje dolaze, ali svejedno svima nama kojima je stalo želi držati lekcije.

A njegova učena argumentacija otprilike nam kaže: "Ma nisu oni ništa znali, samo su inicijalno posumnjali, ali trebalo je još potvrditi".

Fantastično! Zvuči kao: "Bilo im je malo čudno tih prvih 400-500 šlepera, ali kad je došlo do 1000, morali su nekoga nazvati".", poručio je Grmoja.