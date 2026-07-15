Grmljavinsko nevrijeme se sa sjevera Italije premjestilo u Jadran, na otvorenom moru se očekuju olujni udari vjetra

Srijeda je ma području Dalmacije prošla u znaku stabilnog ljetnog vremena bez značajnog vjetra. Sjeverni Jadran je danas bio najtopliji dio zemlje, pa su Senj, Pazin i Rijeka bili najtopliji s vrlo vrućih 35 stupnjeva Celzijusovih.

Knin i Split su "zaostajali" tek za pokoju desetinku stupnja.

Ipak, u popodnevnim satima jače grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je dijelove Like i Gorskog kotara gdje je mjestimice bilo tuče promjera do 3 centimetra. Kasno navečer jače se naoblačilo na moru sjevernog Jadrana. Radi se o sustavu koji je danas popodne zahvatio sjevernu Italiju i mjestimice donio jako nevrijeme. Kod Torina su zrna tuče u promjeru dosezala 8 centimetara.

U ranim večernjim satima "shelf oblak" je zahvatio dijelove zapadne obale Istre, no zasad tamo nije bilo nevremena, tek povremeni pljuskovi. Grmljavinski sustav se postupno premješta prema otvorenom moru srednjeg Jadrana. Ipak, svi dostupni prognostički modeli upućuju da će do sjeverne Dalmacije doći tek ostatci tog sustava, što znači da bi trebalo doći do njegovog slabljenja sljedećih sati.

Na otvorenom moru prognostički modeli, vezano uz prolazak nevremena, predviđaju udare vjetra i preko 100 km/h.

Izoliranih pljuskova bit će tijekom četvrtka iako će veći dio dana u većini predjela biti suho. Zadržat će se vruće, a ostatak tjedna proći će u znaku stabilnog vremena. Sljedeći tjedan je na vidiku poprilična promjena vremena, osobito od utorka, a o tome ćemo detaljnije pisati u petak.