Grlić Radman o skandaloznim povicima Torcide u Splitu: "Antisemitizmu nema mjesta u Hrvatskoj"

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman oštro je reagirao na nacističke i antisemitske povike koji su se čuli tijekom navijačkog kortea Torcide u Splitu, uoči utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu.

Ministar je javno osudio veličanje nacističkog režima te poručio kako očekuje da nadležne institucije utvrde identitet i odgovornost osoba koje su sudjelovale u incidentima.

„Takvim porukama nema mjesta u hrvatskom društvu”

Grlić Radman oglasio se na društvenoj mreži X, naglasivši da Hrvatska mora jasno odbaciti svaki oblik antisemitizma i veličanja nacizma.

„Najoštrije osuđujemo veličanje nacističkog režima i nedopustive povike zabilježene tijekom navijačkog kortea u Splitu. Očekujemo da nadležna tijela utvrde odgovornost počinitelja. Antisemitizmu nema mjesta u hrvatskom društvu. Hrvatska ostaje predana demokratskim i europskim vrijednostima”, poručio je ministar.

Njegova reakcija uslijedila je nakon što su se snimke navijačke povorke proširile javnošću i izazvale brojne osude.

Tijekom kortea odjekivali povici kojima se veličao nacizam

Incidenti su se dogodili tijekom organiziranog okupljanja i kretanja Torcidinih navijača prema stadionu Poljud.

Iz dijela okupljene mase čuli su se antisemitski povici, spominjanje Adolfa Hitlera i nacističkog koncentracijskog logora Auschwitz te uzvikivanje ustaških parola.

Prema objavljenim informacijama, tijekom povorke pjevale su se i pjesme koje veličaju zločine nad Židovima počinjene u nacističkim logorima.

Pozornost je privukao i automobil koji je predvodio povorku, a na kojem se nalazio lijes s natpisom „Ajax”. Navijači su ga u jednom trenutku razbili, dok se skandiranje nastavilo.

Događaji su izazvali reakcije političkih predstavnika i javnosti, a snimke su se proširile i izvan Hrvatske.

Policija utvrđuje tko je sudjelovao u incidentima

Splitska policija potvrdila je da je tijekom navijačkog kortea evidentirala povike koji sadrže elemente kažnjivog ponašanja.

Pokrenuto je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja, identificirale osobe koje su sudjelovale u spornom skandiranju te poduzele odgovarajuće zakonske mjere.

O eventualnoj kaznenoj odgovornosti odlučivat će nadležna pravosudna tijela.

Osude stigle iz Vlade i oporbe, reagirali i strani mediji

Na događaje u Splitu prethodno je reagirala i hrvatska Vlada, koja je osudila veličanje nacističkog režima i poručila da takvi postupci nisu spojivi sa sportskim vrijednostima i demokratskim načelima.

Osudama su se pridružile i oporbene stranke SDP, Možemo! i Centar, pozivajući na brzo postupanje nadležnih institucija i utvrđivanje odgovornosti.

Incidenti su privukli i međunarodnu pozornost. O antisemitskim povicima tijekom kortea izvijestili su strani mediji, među kojima i britanski BBC.

Dok je Hajdukova pobjeda protiv Ajaxa rezultatom 2:1 donijela veliko slavlje na Poljudu, događaji koji su prethodili utakmici otvorili su ozbiljna pitanja o ponašanju dijela navijača i odgovornosti za javno veličanje nacističke ideologije.