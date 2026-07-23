Grlić Radman i češki potpredsjednik Vlade položili vijence u more Splitskih vrata: 'Ova tragedija ne ukazuje na sustavni problem'

U akvatoriju Splitskih vrata danas su nešto iza podneva u more položili vijence delegacije Hrvatske i Češke, u spomen na tragično nastradale češke turiste u strašnoj pomorskoj havariji koja se dogodila prije nešto više od mjesec dana. Iz Češke Republike je stigao potpredsjednik njihove Vlade i ministar vanjskih poslova Petr Macinka, dok je s hrvatske strane izraze sućuti uputio ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

- Dolaskom ministra vanjskih poslova Češke Republike Petra Macinke iskoristili smo mogućnost kako bi odali počast četvero tragično nastradalim češkim državljanima, kako bismo poslali poruku njihovim obiteljima, ali i cijelom češkom narodu i vlastima da smo u mislima s njima, da pokažemo našu empatiju i da pokažemo kako Hrvatska koja je uvijek bila domaćin i radovala se češkim turistima, da pošaljemo poruku kako će Hrvatska nastaviti brinuti i skrbiti za sve češke državljane i da nam je jako žao zbog te tragedije. - kazao je između ostalog Grlić Radman, dodajući:

- Drago mi je da je ideju o polaganju vijenaca prihvatio ministar Petr Macinka te mi je drago da su ovdje župan Blaženko Boban i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta. Kao što vjerojatno znate, istražne radnje su u tijeku kako bi se istražio taj slučaj, a jedrilica je još u dubini mora. Nije izvađena i zbog kompleksnosti postupka i na prijedlog obitelji da se produži rok vađenja jedrilice molbu koju su uputili Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Nama je u interesu da se takvi slučajevi i incidenti s tragičnim ishodom više ne događaju. Zajedno ćemo pokazati odnos prema tragično preminulima i iskazati važnost sigurnosti na moru, ali i svugdje zapravo, u cijeloj državi. Hrvatska je turistička zemlja i nama je sigurnost građana, ne samo hrvatskih, najvažnija. Želimo osigurati kako na našim cestama i autoputovima da je sigurnost najvažnija, ali jednako tako i sigurnost na moru, svi moramo voditi računa o tome, a to je nama kao domaćinima od posebnog interesa.

Iako međunarodni događaj s dva visokopozicionirana državnika, popraćen brojnim domaćim novinarima, ali i predstavnicima čeških medijskih kuća koji su stigli sa svojim ministrom, nije baš bio najorganiziraniji po pitanju izjava. Grlić Radman je prvi govorio na hrvatskom jeziku pa je onda, normalno, i gost ministar Macinka govorio na svom materinjem, dakle češkom. Što je izazvalo određene nedoumice pa su češki kolege uzimali posebno izjavu Grlića Radmana, a domaći novinari zamolili ministra Macinku za par riječi na engleskom. Što se zapravo tako moglo odmah izvesti, kad već nije bio organiziran prevoditelj… No dobro, potpredsjednik češke Vlade očekivano izvrsno barata engleskim.

- Siguran sam da hrvatska strana istražuje slučaj po uobičajenim, standardnim procedurama i nemamo namjeru miješati se u taj postupak. Slučaj je izniman, vjerujem da se nešto ovako nikad nije dogodilo. Jedan ovakav slučaj ne ukazuje na neki sustavni problem. Strašno nam je žao zbog tragedije i zahvalan sam zbog mogućnosti da dođemo ovdje i iskažemo suosjećanje i prisjetimo se ljudi koji su ovdje poginuli. Ali naravno, znamo da ovakvi incidenti nisu svakodnevni, niti se događaju svake godine. - naglasio je češki ministar vanjskih poslova.

Osvrnuo se pak Grlić Radman na slučaj Hrvata preminulog na Karibima nakon pitanja novinara:

- Naše veleposlanstvo u Washingtonu koje je zaduženo za Dominikansku republiku prati taj slučaj, u kontaktu smo s obitelji, a znate da Ministarstvo vanjskih poslova kroz konzularnu službu pruža međunarodnu pomoć i brine za svakog hrvatskog državljanina. - kazao je ministar vanjskih poslova na pitanje o slučaju mladog Hrvata koji je iznenada preminuo u toj karipskoj državi. Riječ je o 27-godišnjem Filipu Mihaliću, kako su mediji već izvijestili, koji je optužen u aferi s krivotvorenjem COVID testova.