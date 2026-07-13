Grk u Dalmaciji 'pao' s desecima paketića kokaina, MDMA-a i LSD-a

Policijski službenici u Tisnom uhitili su 37-godišnjeg državljanina Grčke kod kojeg je pronađena veća količina različitih vrsta droga, kao i oprema koja upućuje na sumnju da je droga bila namijenjena daljnjoj prodaji.

Koordiniranim postupanjem policijskih službenika Službe kriminalističke policije, Odjela kriminaliteta droga Policijske uprave šibensko-kninske i policijskih službenika Ravnateljstva policije provedeno je kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

U subotu, 11. srpnja, u večernjim satima u Tisnom, policijski službenici uočili su muškarca sumnjivog ponašanja te su tijekom postupanja kod njega pronašli veću količinu različitih droga.

Pretragom i pregledom pronađeno je 30 PVC paketića ispunjenih kokainom ukupne bruto težine 37,2 grama, devet PVC paketića s MDMA-om ukupne bruto težine 10,52 grama, deset perforiranih sličica s drogom LSD, dva PVC paketića hašiša ukupne bruto težine 4,27 grama, četiri PVC paketića s psilocibinskim gljivama ukupne bruto težine 6,92 grama te jedanaest PVC paketića ispunjenih ketaminom ukupne bruto težine 11,90 grama.

Policijski službenici pronašli su i jedan PVC paketić s MDMA-om u prahu bruto težine 0,87 grama, digitalnu vagu za precizno mjerenje te veći novčani iznos.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 37-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.