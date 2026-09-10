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Gripe slave svoj dan: Čeka vas nedjelja ispunjena glazbom, plesom i zabavom

Proslava Dana gradskog kotara Gripe održat će se u nedjelju, 13. rujna, na platou ispred Kuće slave splitskog športa

Gradski kotar Gripe u nedjelju, 13. rujna, obilježit će svoj dan prigodnim programom koji će okupiti stanovnike svih generacija.

Proslava počinje u 16 sati na platou ispred „Kuće slave splitskog športa“, uz ulaz u veliku dvoranu ŠC Gripe.

Posjetitelje očekuje raznovrstan program, a nastupit će Splitske mažoretkinje, ženska klapa Orca te glazbeni sastav Barbarossa. Za najmlađe je pripremljen poseban program uz klauna Spartanka, kao i napuhanci.

Organizatori su se pobrinuli i za hranu i piće, pa će proslava biti prilika za druženje i dobru zabavu stanovnika Gripa i njihovih gostiju.

Iz Gradskog kotara pozivaju sve građane da im se pridruže i zajedno obilježe Dan GK Gripe.

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