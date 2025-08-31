Gripe se pripremaju za obilježavanje Dana gradskog kotara, bit će iznenađenja

Gradski kotar Gripe i ove će godine obilježiti svoj dan. Proslava je zakazana za nedjelju, 14. rujna 2025., a bit će to drugo po redu izdanje Dana kotara.

Organizatori najavljuju bogat i raznolik program namijenjen svim uzrastima, s posebnim naglaskom na najmlađe posjetitelje. Kao i prošle godine, cilj je stvoriti veselu i zabavnu atmosferu u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe.

Uz razne aktivnosti i druženje, posjetitelje očekuju i poneka iznenađenja.