Gripa već prikovala stotine Hrvata za krevet

U Hrvatskoj je od početka sezone gripe 2026./2027. zabilježeno ukupno 298 prijava oboljelih, pokazuju najnoviji podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Najviša stopa obolijevanja bilježi se među djecom predškolske dobi.

Prema podacima HZJZ-a, zaključno s 25. listopada 2026. godine zaprimljeno je ukupno 298 prijava oboljelih od gripe, od čega se 97 odnosi na posljednji, 43. tjedan ove godine.

Slučajevi gripe dosad su zabilježeni u desetak hrvatskih županija, a najviša stopa prijavljenih slučajeva na 100.000 stanovnika zabilježena je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Najviše obolijevaju najmlađi

Prema pristiglim prijavama, najviša stopa incidencije gripe bilježi se među djecom predškolske dobi, koja su zasad najpogođenija dobna skupina.

Podaci Nacionalnog referentnog centra za gripu HZJZ-a pokazuju da je tijekom posljednjeg tjedna laboratorijski potvrđen samo jedan uzorak pozitivan na virus gripe, i to tipa B.

Gripa se pojavljuje i u drugim europskim državama

Sporadični slučajevi gripe bilježe se i u drugim državama Europske unije, pokazuju podaci Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC).

Za razliku od posljednjeg laboratorijski potvrđenog slučaja u Hrvatskoj, među potvrđenim uzorcima na europskoj razini prevladava virus gripe tipa A.

Detaljniji podaci o kretanju gripe u državama Europske unije i širem europskom području dostupni su putem europskog sustava za praćenje respiratornih infekcija ERVISS.