Gripa stigla u Dalmaciju neobično rano: Jedna naša županija ima najveću stopu obolijevanja u Hrvatskoj, najpogođenija mala djeca

Gripa je već prisutna u Hrvatskoj, a najnoviji epidemiološki podaci pokazuju da se bolest pojavila i u brojnim dalmatinskim sredinama. Prema izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), zaključno s 18. listopada u novoj sezoni praćenja gripe zaprimljena je ukupno 201 prijava oboljelih, od čega čak 79 tijekom posljednjeg promatranog tjedna.

Slučajevi gripe zabilježeni su u desetak hrvatskih županija, no posebno se ističe jug Hrvatske. Naime, Dubrovačko-neretvanska županija trenutačno ima najveću stopu prijavljenih slučajeva gripe na 100.000 stanovnika u cijeloj državi. Riječ je o stopi obolijevanja u odnosu na broj stanovnika, a ne nužno o najvećem ukupnom broju oboljelih.

Prošlog tjedna prednjačila Splitsko-dalmatinska županija

Zanimljivo je da je u prethodnom izvješću HZJZ-a, koje je obuhvaćalo razdoblje do 11. listopada, najveća stopa prijavljenih slučajeva bila zabilježena u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Tada su u Hrvatskoj bile evidentirane 122 prijave gripe u novoj sezoni praćenja, dok je najnoviji broj porastao na 201.

Posebnu pozornost izaziva dobna struktura oboljelih. Prema službenim podacima, najviša stopa obolijevanja bilježi se među djecom predškolske dobi, što upućuje na potrebu pojačanog praćenja respiratornih infekcija među najmlađima. U objavljenom nacionalnom izvješću zasad nisu navedeni detaljni podaci o mogućim većim izbijanjima gripe u pojedinim dalmatinskim vrtićima i školama.

Potvrđena gripa tipa A, glavni val tek se očekuje

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu HZJZ-a, u laboratorijski analiziranim uzorcima sporadično je potvrđen virus gripe tipa A. Slična je situacija i u ostatku Europske unije, gdje se zasad bilježe sporadični slučajevi, a među laboratorijski potvrđenim uzorcima prevladava upravo taj tip virusa.

Gripa se ove godine u Hrvatskoj pojavila znatno ranije nego što je uobičajeno, već tijekom druge polovice kolovoza. Među prvim oboljelima bili su i srednjoškolci koji su se vratili s maturalnih putovanja, osobito iz Španjolske.

Ipak, rana pojava bolesti ne znači da je započeo glavni sezonski epidemijski val. Intenzivnije širenje gripe u Hrvatskoj uobičajeno se očekuje tijekom zimskih mjeseci, najčešće od prosinca do ožujka.

Kada počinje cijepljenje protiv gripe?

Prema ranijim informacijama HZJZ-a koje je prenio HRT, početak sezonskog cijepljenja protiv gripe očekuje se početkom studenoga, nakon isporuke cjepiva. Za sezonu 2026./2027. nabavljeno je 420.000 doza trovalentnog inaktiviranog cjepiva, a točan početak cijepljenja trebao bi biti naknadno službeno potvrđen.

Najnoviji podaci svakako su razlog za povećanu pozornost u Dalmaciji, osobito kada je riječ o djeci predškolske dobi. Ipak, za potpuniju procjenu epidemiološkog stanja na jugu Hrvatske bit će važni detaljniji županijski podaci te praćenje broja novih slučajeva tijekom sljedećih tjedana.