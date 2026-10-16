Gripa se širi Hrvatskom: Najviše obolijevaju mala djeca, slučajevi potvrđeni u sedam županija

Sezona gripe u Hrvatskoj tek je počela, no broj prijavljenih slučajeva već raste. Prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), od početka nove sezone epidemiološkog praćenja evidentirana su 122 oboljela, pri čemu je više od polovice prijava, njih 68, zabilježeno samo tijekom proteklog tjedna.

Gripa je zasad registrirana u sedam hrvatskih županija, a najveća stopa obolijevanja u odnosu na broj stanovnika zabilježena je u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Posebno se ističu djeca predškolske dobi, među kojima je trenutačno najveća učestalost prijavljenih slučajeva.

Potvrđen virus gripe tipa A

Laboratorijske analize Nacionalnog referentnog centra za gripu HZJZ-a pokazale su da je među dosad obrađenim uzorcima sporadično potvrđena prisutnost virusa gripe A(H1).

Slična epidemiološka slika bilježi se i u ostatku Europe. Prema izvješću Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) s početka listopada, sezona gripe u zemljama Europske unije i Europskog gospodarskog prostora još nije uzela maha.

Laboratorijski potvrđeni slučajevi zasad su zabilježeni u manjem broju država, a među otkrivenim virusima prevladava gripa tipa A. Najviše pozitivnih nalaza evidentirano je kod osoba starijih od 65 godina.

Istodobno, u brojnim europskim zemljama postupno raste broj građana koji liječničku pomoć traže zbog respiratornih simptoma, premda je ukupna razina obolijevanja još uvijek relativno niska.

Prvi slučajevi pojavili se već u kolovozu

Ovogodišnja sezona gripe u Hrvatskoj imala je neuobičajen početak. Prvi slučajevi pojavili su se već u drugoj polovici kolovoza, znatno prije razdoblja u kojem se uobičajeno očekuje intenzivnije širenje virusa.

Među prvim oboljelima bili su srednjoškolci koji su se vratili s maturalnih putovanja, posebno iz Španjolske. Tijekom rujna virus je registriran u više dijelova zemlje, a najveći broj prijava dolazio je iz Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije.

U tom je razdoblju među oboljelima bilo posebno mnogo mladih između 15 i 19 godina.

Iz HZJZ-a su tada naglasili kako rano otkrivanje slučajeva gripe ne mora značiti da je započela sezonska epidemija. Glavni val obolijevanja u Hrvatskoj u pravilu se očekuje tijekom zime, najčešće između prosinca i ožujka.

Prati se i širenje koronavirusa i RSV-a

Uz gripu, europske zdravstvene službe nastavljaju pratiti i druge respiratorne viruse.

Udio pozitivnih testova na koronavirus u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uglavnom se ne mijenja značajnije, dok je u bolnicama zabilježen porast broja pozitivnih nalaza. Među hospitaliziranim pacijentima s potvrđenom infekcijom najzastupljenije su osobe starije od 65 godina.

S druge strane, aktivnost respiratornog sincicijskog virusa (RSV) ostaje niska, što je u skladu s očekivanim razinama izvan razdoblja njegova intenzivnijeg sezonskog širenja.

Cijepljenje protiv gripe očekuje se početkom studenoga

S obzirom na približavanje zimskih mjeseci, zdravstvene službe ponovno naglašavaju važnost pravodobne zaštite, osobito za građane kod kojih gripa može izazvati ozbiljnije zdravstvene komplikacije.

Prema ranijim najavama HZJZ-a, početak cijepljenja protiv gripe planiran je za početak studenoga, nakon što budu isporučene potrebne količine cjepiva.

Za ovu sezonu predviđeno je trovalentno inaktivirano cjepivo, a pravo na besplatno cijepljenje imat će osobe starije od 65 godina, kronični bolesnici, trudnice, zdravstveni djelatnici te ostale skupine s povećanim rizikom od težeg oblika bolesti.

Stručnjaci podsjećaju da je cijepljenje najučinkovitiji način smanjenja rizika od gripe i njezinih komplikacija. Budući da su organizmu potrebna približno dva tjedna za razvoj zaštite nakon primanja cjepiva, preporučuje se cijepiti prije početka intenzivnijeg širenja virusa.