Sezona gripe u Hrvatskoj sve je aktivnija, pokazuju najnoviji podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Prema izvješću za 46. tjedan 2026. godine, zaključno s 15. studenoga zaprimljeno je ukupno 988 prijava oboljelih od gripe.

Od tog broja, čak 346 prijava odnosi se na posljednji promatrani tjedan, što pokazuje da se gripa već proširila među stanovništvom.

Prijave oboljelih zaprimljene su iz većine hrvatskih županija.

Najveća stopa prijava na krajnjem jugu Hrvatske

Posebno se ističe podatak koji se odnosi na Dalmaciju. Prema izvješću HZJZ-a, u 46. tjednu najveća stopa prijava gripe na 100.000 stanovnika zabilježena je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

To znači da je upravo na krajnjem jugu Hrvatske zabilježena najveća učestalost prijavljenih slučajeva u odnosu na broj stanovnika.

Važno je pritom naglasiti da najveća stopa prijava ne znači nužno i najveći apsolutni broj oboljelih.

HZJZ u objavljenom tekstualnom izvješću nije naveo zasebne brojke za Splitsko-dalmatinsku, Šibensko-kninsku i Zadarsku županiju.

Najviše obolijevaju djeca predškolske i školske dobi

Prema pristiglim prijavama, najveća stopa obolijevanja od gripe bilježi se među djecom predškolske i školske dobi.

Riječ je o dobnim skupinama u kojima su bliski kontakti česti, osobito u vrtićima i školama, što može pogodovati širenju respiratornih infekcija.

S druge strane, najniža stopa prijava zabilježena je među osobama u dobi od 65 godina i više.

Ipak, manja učestalost prijavljenih slučajeva ne znači da gripa za starije osobe predstavlja manju zdravstvenu opasnost. Starije osobe i osobe s kroničnim bolestima mogu biti izložene većem riziku od komplikacija.

Potvrđen virus gripe tipa A(H1)

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u analiziranim laboratorijskim uzorcima sporadično je potvrđen virus gripe tipa A(H1).

Gripa se ne pojavljuje samo u Hrvatskoj.

Podaci Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) pokazuju da se sporadični slučajevi gripe bilježe i u drugim državama Europske unije.

Među laboratorijski potvrđenim uzorcima na europskoj razini prevladava virus gripe tipa A.

Stručnjaci prate daljnji razvoj sezone

Najnovije izvješće HZJZ-a pokazuje da je gripa prisutna u većem dijelu Hrvatske, pri čemu se posebno ističe Dubrovačko-neretvanska županija.

Kako bi se smanjio rizik od zaraze i prijenosa bolesti, važno je pridržavati se osnovnih preventivnih mjera, poput redovitog pranja ruku, provjetravanja zatvorenih prostora i izbjegavanja bliskih kontakata s drugim osobama tijekom bolesti.

Cijepljenje protiv gripe također je jedna od ključnih mjera zaštite, osobito za osobe s povećanim rizikom od težeg oblika bolesti.

Prema posljednjim službenim podacima, Hrvatska je do sredine studenoga zabilježila 988 prijava gripe, a daljnje kretanje broja oboljelih pokazat će kako će se sezona razvijati tijekom nadolazećih zimskih mjeseci.