Gripa se širi Hrvatskom, a jedna dalmatinska županija posebno se ističe: Najviše prijava među djecom!

Gripa je već prisutna u Hrvatskoj, a najnoviji epidemiološki podaci pokazuju da se slučajevi bolesti prijavljuju diljem zemlje. Prema izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), objavljenom 3. studenoga, tijekom prvih pet tjedana sezone gripe 2026./2027. zaprimljeno je ukupno 428 prijava oboljelih. Od tog broja, čak 130 prijava evidentirano je tijekom posljednjeg promatranog tjedna, odnosno od 26. listopada do 1. studenoga.

Dubrovačko-neretvanska županija prednjači po stopi prijava

Posebno se ističe podatak da su slučajevi gripe prijavljeni iz većine hrvatskih županija. Prema službenim podacima HZJZ-a, u 44. tjednu najviša stopa prijava gripe na 100.000 stanovnika zabilježena je upravo u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

To ne znači nužno da je ta županija imala najveći apsolutni broj oboljelih, nego da je, u odnosu na broj stanovnika, ondje evidentirana najveća stopa prijava tijekom promatranog razdoblja. Podaci također pokazuju da se gripa najčešće prijavljuje među djecom. Najviša stopa incidencije zabilježena je u predškolskoj i školskoj dobi, dok je najniža među osobama starijima od 65 godina.

Potvrđen virus gripe tipa A

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu HZJZ-a, tijekom posljednjeg promatranog tjedna laboratorijski je potvrđen jedan uzorak pozitivan na virus gripe, i to tipa A.

Gripa pritom nije prisutna samo u Hrvatskoj. Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) izvještava o sporadičnim slučajevima gripe i u drugim državama Europske unije. Među laboratorijski potvrđenim uzorcima na europskoj razini također prevladava virus gripe tipa A. Iako je sezona gripe tek u početnoj fazi, prijave iz većine hrvatskih županija pokazuju da je virus već prisutan u različitim dijelovima zemlje. Daljnje kretanje broja oboljelih bit će poznato iz sljedećih tjednih epidemioloških izvješća.