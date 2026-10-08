Gripa se pojavila u sedam hrvatskih županija: Mališani najviše na udaru, najviša stopa oboljelih na jugu Hrvatske

Sezona gripe u Hrvatskoj već je počela, a prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), zaključno s 4. listopada 2026. godine zaprimljeno je ukupno 45 prijava oboljelih. Slučajevi su zabilježeni u sedam hrvatskih županija, a najviša stopa prijava bilježi se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Prema podacima HZJZ-a, među prijavljenim slučajevima gripe najviša stopa incidencije zabilježena je kod djece predškolske dobi. Upravo su najmlađi zasad dobna skupina u kojoj se gripa najčešće pojavljuje u odnosu na broj stanovnika te dobi.

Iako je broj prijavljenih slučajeva još uvijek relativno malen, podaci potvrđuju da je virus gripe već prisutan u Hrvatskoj.

Potvrđen virus gripe tipa A(H1)

Prema informacijama Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, laboratorijskim analizama sporadično je potvrđena prisutnost virusa gripe tipa A(H1).

Riječ je o jednom od podtipova virusa gripe A koji cirkuliraju među ljudima i mogu uzrokovati sezonske epidemije gripe.

Gripa se najčešće prenosi kapljičnim putem, osobito prilikom kašljanja, kihanja i bliskog kontakta sa zaraženom osobom.

Tipični simptomi uključuju povišenu tjelesnu temperaturu, glavobolju, bolove u mišićima, umor, kašalj i opću slabost.

Gripa se pojavljuje i u ostatku Europe

Slična epidemiološka situacija bilježi se i u drugim europskim državama.

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), u državama Europske unije zasad se bilježi sporadična pojava gripe, a među laboratorijski potvrđenim slučajevima prevladava virus gripe tipa A.

To pokazuje da je sezona gripe započela i na europskoj razini, premda dostupni podaci još ne upućuju na široko rasprostranjenu epidemijsku aktivnost.

Stručnjaci podsjećaju na važnost prevencije

Kako se sezona gripe bude razvijala, očekuje se i veća cirkulacija respiratornih virusa, osobito tijekom hladnijih mjeseci.

Zdravstveni stručnjaci preporučuju redovito pranje ruku, prozračivanje zatvorenih prostora, izbjegavanje bliskih kontakata s oboljelima te ostanak kod kuće u slučaju pojave simptoma.

Cijepljenje protiv gripe posebno je važno za starije osobe, kronične bolesnike, trudnice i druge skupine s povećanim rizikom od komplikacija.

Prema trenutačno dostupnim podacima, najviša stopa prijava gripe u Hrvatskoj bilježi se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, dok su djeca predškolske dobi najpogođenija dobna skupina.