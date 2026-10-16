GRIPA PUNI BOLNIČKE KREVETE U Splitu već bilo hospitalizacija, a cjepivo još nije stiglo

Gripa je ove godine pokazala znakove 'povećane' aktivnosti već u rujnu kada su to i službeno potvrdili i podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kada je u promatranom periodu od mjesec dana (od 10. kolovoza do 6. rujna) evidentirano ukupno 122 oboljele osobe. Čak 81 prijava odnosila se samo na 36. tjedan. Riječ je bila o većem broju prijava nego u istom razdoblju prošle godine, a epidemiolozi su tada naglasili da se bolest pojavila ranije nego inače. Među prvim oboljelima bili su srednjoškolci koji su se vratili s maturalnih putovanja, osobito iz Španjolske. Tijekom rujna prijave su stizale iz više županija, ponajviše iz Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije, a među oboljelima je u početku bio velik udio mladih u dobi od 15 do 19 godina.

HZJZ je tada upozorio da rano pojavljivanje slučajeva ne znači nužno i početak sezonske epidemije gripe.

Nova sezona epidemiološkog praćenja gripe započela je krajem rujna, a intenzivnije širenje bolesti u Hrvatskoj očekuje se tijekom zimskih mjeseci, najčešće od prosinca do ožujka.

Gripa najviše poharala Splitsko-dalmatinsku županiju

Od početka rujna u KBC-u Split desetak pacijenata hospitalizirano je zbog komplikacija povezanih s gripom. Jači intenzitet sezone očekuje se početkom prosinca, a cjepivo bi u županijski Zavod trebalo stići do kraja listopada.

Gripa već cirkulira među stanovništvom, a Splitsko-dalmatinska županija bilježi najvišu stopu prijavljenih oboljelih u Hrvatskoj u odnosu na broj stanovnika. Premda se jači intenzitet sezone tek očekuje u splitskoj su bolnici već liječeni pacijenti s komplikacijama bolesti.

Prema izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, od početka sezone do 11. listopada u Hrvatskoj su zaprimljene 122 prijave oboljelih od gripe od kojih 68 u posljednjem promatranom tjednu. Slučajevi su evidentirani u sedam županija a najviša stopa prijava na 100.000 stanovnika zabilježena je u Splitsko-dalmatinskoj. Najvišu stopu obolijevanja imaju djeca predškolske dobi.

U splitskoj bolnici liječeni pacijenti s komplikacijama

Doc. dr. sc. Mirela Pavičić Ivelja, predstojnica Klinike za infekivne bolesti KBC-a Split navodi da je od početka rujna u KBC-u Split i na Klinici bilo desetak hospitaliziranih pacijenata zbog komplikacija povezanih s gripom. Preminulih do sada nije bilo.

"Ništa neuobičajeno. Prošle smo godine slučajeve gripe zabilježili nešto ranije nego inače. Ove godine prvi su se slučajevi pojavili u srpnju i kolovozu te smo ih povezali s dolaskom stranih turista, ali i mladima koji su se vratili s ekskurzija. Virus je prisutan, ali situacija nije zabrinjavajuća", umiruje predstojnica Klinike za infektivne bolesti.

Bolnički podaci odnose se na razdoblje od početka rujna dok HZJZ prati prijave u novoj sezoni gripe. Riječ je o različitim pokazateljima koji se ne mogu izravno uspoređivati. HZJZ u svojem izvješću ne izdvaja posebno podatke za grad Split.

Gripa stigla, a cjepivo još nije. Kako to?

Prema riječima doc. prim. dr. sc. Diane Nonković, specijalistice epidemiologije i voditeljice Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije početak cijepljenja očekuje se nakon dolaska cjepiva do kraja listopada.

"Trovalentno cjepivo stiže u Zavod do kraja ovog mjeseca i tada ćemo započeti s cijepljenjem. Što se tiče gripe tu it amo imamo poneki slučaj, ništa zabrinjavajuće. Kao i svake godine jači intenzitet sezone gripe očekujemo početkom prosinca, rekla je Nonković.

Iako sadašnja situacija, prema ocjeni splitskih stručnjakinja, nije zabrinjavajuća, dosadašnje hospitalizacije pokazuju da komplikacije gripe postoje i prije razdoblja njezina intenzivnijeg širenja.

Cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj trebalo bi početi početkom studenoga nekoliko dana nakon dolaska cjepiva, a za ovu sezonu nabavljeno je 420.000 doza trovalentnog inaktiviranog cjepiva doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).

Većina naručenog cjepiva očekuje se krajem listopada, a ostatak u prosincu. Nakon zaprimanja cjepivo će se odmah distribuirati županijskim zavodima za javno zdravstvo, a potom ordinacijama. Točan datum početka cijepljenja HZJZ će naknadno objaviti.

Zaštita se razvija 10 do 15 dana nakon cijepljenja

I ove će godine biti dostupno trovalentno inaktivirano cjepivo protiv sezonske gripe. Riječ je o istoj vrsti cjepiva kao prošle sezone, ali s izmijenjenim sastavom u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.

Zaštita nakon cijepljenja ne nastupa odmah, nego se razvija tijekom 10 do 15 dana nakon primjene cjepiva. Građani će se, kao i prethodnih godina, moći cijepiti kod svojih izabranih liječnika obiteljske medicine, u županijskim zavodima za javno zdravstvo te u epidemiološkim ambulantama HZJZ-a.

Besplatno cijepljenje namijenjeno je osobama starijima od 65 godina, kroničnim bolesnicima, trudnicama, zdravstvenim radnicima te štićenicima i zaposlenicima ustanova za starije i kronične bolesnike. Pravo imaju i osobe iz bliske okoline onih koji se zbog kontraindikacija ne mogu cijepiti.

Građani koji nemaju pravo na besplatno cijepljenje mogu cjepivo kupiti u ljekarni na privatni liječnički recept i potom se cijepiti kod izabranog liječnika ili uz plaćanje u zavodima za javno zdravstvo. U Hrvatskoj ljekarničkoj komori kažu da će cijepljenje biti organizirano i u dijelu ljekarni, gdje će cjepivo primjenjivati liječnici, a ne farmaceuti.

Ljekarne cjepivo za komercijalnu prodaju nabavljaju preko veledrogerija, neovisno o količinama koje HZJZ osigurava za rizične skupine, a cijene su se do sada kretale od oko 12,80 do 14,70 eura.

Vesna Barišić, dr. med., spec. epidemiologije iz NZJZ SDŽ ističe kako će cijepljenje protiv gripe kao i dosadašnjih godina biti besplatno za osobe koje imaju povećani rizik od teškog oblika gripe i njenih komplikacija.

"Molimo sve koji se žele cijepiti protiv gripe, a pripadaju nekoj od niže navedenih skupina s povećanim rizikom od teškog oblika bolesti i komplikacija gripe, da se jave izabranim liječnicima obiteljske medicine i izabranim pedijatrima radi cijepljenja. Ako nemate izabranog liječnika, cijepiti se možete u Ambulanti za cijepljenje NZJZ SDŽ-a", poručuje.

Osobe za koje je cijepljenje besplatno:

osobe životne dobi 65 godina i starije,

štićenici domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika (bez obzira na dob, uključujući i djecu), kao iradnici domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika,

osobe, uključujući i djecu, s kroničnim oboljenjima, posebice oboljenjima srca i pluća, a posebno djeca s oštećenom plućnom funkcijom (cistična fibroza, kronična astma, bronhopulmonalna displazija) i s kongenitalnim manama,

odrasli i djeca s kroničnim bolestima metabolizma (uključujući dijabetes melitus), kroničnim bolestima bubrega, hemoglobinopatijama i oštećenjem imunog sustava (uključujući HIV infekciju),

djeca i adolescenti (6 mjeseci do 18. godine) na dugotrajnoj terapiji lijekovima koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu (radi izbjegavanja nastanka Reye-ovog sindroma uz influenzu),

u slučaju da se neka od osoba za koje je cijepljenje preporučljivo, zbog svog zdravstvenog stanja ne može cijepiti (kontraindikacija), umjesto njih se pod istim uvjetima mogu cijepiti osobe iz njihove bliske okoline, na primjer kućni kontakti (uključujući djecu), osobe koje pružaju kućnu medicinsku njegu i sl.,

zdravstveni radnici,

trudnice.

Lani 78 smrtnih ishoda povezanih s gripom

HZJZ cjepivo nabavlja prvenstveno za rizične skupine, a eventualne preostale doze mogu se, uz suglasnost Ministarstva zdravstva i HZZO-a, naknadno ponuditi i ostalim građanima. Posljednjih sezona to se događalo tijekom prosinca ili početkom siječnja.

Prošle sezone utrošeno je oko 92 posto od 420.000 nabavljenih doza, a cijepilo se 29,9 posto osoba starijih od 65 godina, nešto više nego u prethodne dvije sezone.

Zaključno s 5. travnja, prijavljeno je 40.848 oboljelih od gripe te 78 smrtnih ishoda povezanih s gripom i njezinim komplikacijama, kažu u HZJZ-u.

Kako razlikovati gripu od drugih bolesti?

Kad ne znamo koja nas je bolest napala, najbolje je vjerovati simptomima koje bolest donosi.

"Imamo različite druge virusne bolesti dišnog sustava. Gripa je nagla bolest, kod nje imamo opće simptome s temperaturom do 40 Celzijevih, jakim bolovima u zglobovima, mišićima, jakom glavoboljom, boli iza očnih jabučica. Kod djece se znaju javiti i mučnina i povraćanje, naročito kod manje djece. Nakon tog naglog nastanka, u nekoliko sati, sad smo zdravi, sad smo bolesni, počinju i respiratorni simptomi pa osoba može imati i bolno ždrijelo, otežano gutanje, kašalj...

Ostale virusne bolesti, poput obične prehlade koja je najučestalija, idu odmah s kihanjem, šmrcanjem, suzenjem očiju, sekrecijom iz nosa i u principu kroz nekoliko dana spontano prolazi, nema nekog poremećenog općeg stanja", objašnjava nam epidemiologinja NZJZ SDŽ.

Kod dobrog rada imunološkog sistema i opće kondicije trajanje gripe je u pravilu kraće, a tok bolesti lakši. Ako istovremeno nemamo i druge bolesti, gripa obično prolazi bez komplikacija i nije opasna.

"Za svaku osobu koja se do sada nije nikada cijepila nužno je određeno vremensko razdoblje u kojem će se njen imunološki sustav aktivirati odnosno proizvesti zaštitna antitijela i tako prepoznati virus i boriti se protiv njega ukoliko osoba dođe u kontakt. Taj period kod osoba koje se redovito cijepe je sedam dana, a kod osoba koja se prvi put cijepe treba i nekih dva tjedna.

Ljudi se cijepe iako ne u tako velikom broju kao u godinama prije pandemije. Puno su se više cijepili ranije nego li sada i u doba korone, međutim još uvijek imamo dovoljan broj ljudi koji se cijepi. Cijepljenje protiv gripe bi trebalo pojačati osobito u vidu toga da se cijepe osobe starije od 65 godina, zdravstveni djelatnici, kronični bolesnici".

Cijepljenje se posebno preporučuje osobama koje imaju povećan rizik od komplikacija gripe, primjerice zbog starije životne dobi ili kroničnih bolesti.

Pedijatrijske ambulante pune djece koja imaju povišenu temperaturu, kašlju, sline,...

"Upravo su nam svake godine djeca prva koja obolijevaju od gripe, upravo zato što su najosjetljivija i što su, s obzirom na dob, najmanje često dolazila u kontakt s virusom. Što su više koncentrirana u zatvorenom prostoru, veća je bliskost kontakta, a samim time i veća mogućnost prijenosa virusa", doznajemo iz Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti NZJZ-a Split.

Iako za gripu nema lijeka, pedijatrijske ambulante su pune djece koja imaju povišenu temperaturu, kašlju, sline...

"Svakim danom sve je više djece koja dolaze na pregled zbog virusa. Što se tiče gripe, ona se tek sada pojavljuje, njen vrhunac među djecom tek dolazi jer logično djeca se druže, idu zajedno u vrtić, školu a to su sve mjesta visokog rizika zaraze i ne možete to izbjeći", rekla je splitska pedijatrica čija je čekaonica jutros već iza 8 bila puna djece s roditeljima.

Sve veći broj oboljelih osjeti se i u ljekarnama. Sirupi, testovi i lijekovi koji se koriste za ublažavanje simptoma gripe posljednjih su dana izrazito traženi, a za nekima, kako doznajemo, vlada prava pomama. Pacijenti se pritom žale da pojedini proizvodi nisu uvijek dostupni, dok gripa iz dana u dan uzima sve više maha.

S obzirom na to da djeca ne mogu izbjegavati mjesta visokog rizika poput škole, liječnica savjetuje redovito pranje ruku, ali i naglašava kako općenito treba paziti na dobru respiratornu higijenu (pokrivanje nosa i usta kod kihanja i kašljanja papirnatom maramicom koja se zatim pravilno odloži).

Što je važno znati o gripi?

Iako je gripa većini dobro poznata sezonska bolest, njezini simptomi, moguće komplikacije i načini širenja razlog su zbog kojeg je ne treba olako shvaćati. Što je važno znati o gripi, kako se zaštititi te kome prijeti najveći rizik od težeg oblika bolesti, pojasnila je Petra Tomaš Petrić, dr. med., specijalistica epidemiologije iz Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti.

"Gripa ili influenca je zarazna bolest dišnog sustava uzrokovana virusom influence. U Europi i općenito sjevernoj hemisferi javlja se u zimskim mjesecima (obično od studenog do travnja) u obliku većih ili manjih epidemija. Gripa nije bezazlena bolest jer na području Europe svake godine oboli između 4 do 50 milijuna ljudi, a 15 000 do 70 000 umre od komplikacija uzrokovanih gripom".

Virus gripe se lako prenosi kapljičnim putem kod kašljanja i kihanja i indirektnim kontaktom kada respiratorni sekret oboljelih dospije na ruke, maramice i druge površine. Inkubacija kod gripe varira od 1 do 5 dana (prosječno 2 dana), a osobe su zarazne već 1 dan prije početka simptoma bolesti te 4 do 5 dana nakon početka bolesti. Klinička slika gripe teža je od obične prehlade, a u nekompliciranim slučajevima traje nekoliko dana (oko tjedan dana).

"Simptomi počinju naglo i uključuju povišenu temperaturu, glavobolju, bolove u mišićima, opću slabost i klonulost, kihanje i curenje nosa, grlobolju i neproduktivni kašalj. Kod djece se osim temperature i respiratornih simptoma mogu javiti i gastrointestinalni simptomi (povraćanje i proljev). Moguće je da kašalj, umor i malaksalost traju i nekoliko tjedana nakon preboljenja.

U nekim slučajevima bolest se može očitovati i težom kliničkom slikom, dovesti do upale pluća, srca i mozga, otvoriti put sekundarnoj bakterijskoj infekciji te dovesti do smrtnog ishoda. Komplikacije gripe mogu se pojaviti kod bilo koga no češće su kod starijih osoba (starijih od 65 godina) i najmlađe djece (posebno mlađe od godine dana).

Najučinkovitija mjera prevencije je cijepljenje

Osim povećanog rizika vezanog za dob, rizik od komplikacija povećan je kod osoba bilo koje dobi koje imaju određene kronične bolesti i stanja: metaboličku bolest (npr. dijabetes), kronične plućne bolesti (npr. kronični bronhitis), kardiovaskularne bolesti (npr. koronarna bolest), bolesti jetre, hematološke bolesti, patološku pretilost (BMI>40), kroničnu bubrežnu bolest (npr. kronično zatajivanje bubrega), kronična neurološka stanja (npr. cerebralna paraliza) te stanja koja dovode do smanjene funkcije imunološkog sustava (npr. kemoterapija). Također i trudnice imaju povećan rizik za razvoj komplikacija gripe i teške kliničke slike", pojašnjava dalje.

Za ljude koji su oboljeli od jednostavne i nekomplicirane sezonske gripe najbolje je ostati liječiti se kod kuće simptomatskom terapijom i snižavanjem temperature, a tako se i smanjuje mogućnost prijenosa na druge osobe. Treba redovito i učestalo prati ruke te paziti na dobru respiratornu higijenu (pokrivanje nosa i usta kod kihanja i kašljanja papirnatom maramicom koja se zatim pravilno odloži).

"Najučinkovitija mjera prevencije gripe je cijepljenje. Cijepljenje je prvenstveno preporučljivo za rizične skupine: trudnice, starije osobe i osobe s kroničnim bolestima i stanjima te za zdravstvene radnike, no cijepiti se može bilo koja osoba starija od 6 mjeseci, nakon pregleda liječnika koji će isključiti moguće kontraindikacije. Cijepiti se može kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite te u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti", ističe Petra Tomaš Petrić iz Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti.