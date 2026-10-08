Grijete se na klimu? Ova pogreška može vam nepotrebno povećati račun za struju

Grijanje klima-uređajem zimi ne mora rezultirati golemim računom za struju. Doznajte kako pravilno podesiti klimu i smanjiti potrošnju električne energije.

Ako se grijete inverter klimom, postavite je na 20 do 22 °C i ostavite da radi dovoljno dugo kako bi se prostor ravnomjerno zagrijao. To nije idealna temperatura za svaki stan, ali je dobra polazišna točka.

Ako vam je i dalje hladno, nemojte odmah povećavati temperaturu na 25 ili 26 stupnjeva. Najprije provjerite gdje se toplina gubi. Hladan zid, loše zabrtvljen prozor ili propuh ispod balkonskih vrata mogu učiniti prostoriju neugodnom čak i kada klima radi bez prestanka, piše krstarica.com.

Koristan može biti i običan sobni termometar. Stavite ga ondje gdje najčešće boravite i provjerite stvarnu temperaturu.

Nemojte odmah povećavati temperaturu na 26 stupnjeva

Kada je riječ o grijanju klima-uređajem zimi, prirodno je da čim osjetimo hladnoću pritisnemo tipku za povećanje temperature. Međutim, 26 °C, ne znači da će se prostor mnogo brže zagrijati.

Klima tada dobiva višu ciljanu temperaturu i može dulje raditi kako bi je postigla. Ako je problem u tome što toplina izlazi kroz prozore ili vrata, dodatni stupnjevi neće riješiti uzrok.

Klimu ne morate stalno gasiti

Ako ste veći dio dana kod kuće, nema mnogo smisla stalno gasiti klimu čim temperatura postane ugodna, a zatim je ponovno uključivati kada se prostorija ohladi.

Inverter klima može smanjiti intenzitet rada kada se približi zadanoj temperaturi pa je često ugodnije održavati približno stalnu temperaturu nego stvarati velike temperaturne oscilacije.

Ako izlazite na nekoliko sati, situacija je drukčija. Tada možete smanjiti temperaturu ili koristiti tajmer umjesto da praznu prostoriju grijete kao da ste kod kuće.

Prvo provjerite filtre

Prije nego što povećate temperaturu na upravljaču, prisjetite se kada ste posljednji put očistili filtre.

Ako je na mrežici vidljiv sloj prašine, očistite je prema uputama proizvođača i vratite filtar tek kada se potpuno osuši. Zaprljan filtar može otežavati protok zraka pa klima neće raditi jednako učinkovito kao kada je čista.

Ne pokušavajte jednom klimom zagrijati cijeli stan

Ako se klima nalazi u dnevnom boravku, nemojte očekivati da će jednako dobro zagrijati spavaću sobu iza zatvorenih vrata. Topli zrak ne može se ravnomjerno rasporediti po cijelom stanu.

Prije nego što pojačate klimu, provjerite ove tri stvari

Ako vam je hladno, a klima već radi, nemojte prvo povećavati temperaturu. Provjerite je li stvarna temperatura u prostoriji doista niža nego što mislite, izlazi li topli zrak neometano iz uređaja te treba li očistiti filtre.

Tek nakon što to provjerite, ima smisla mijenjati postavke.