Greška u pečenju kolača koju mnogi rade, a može potpuno promijeniti teksturu

Recepti za kolače, kruhove i muffine često se razlikuju po sastojcima i metodama, no većina ih dijeli jedno ključno upozorenje: "Ne miješajte smjesu previše." Iako se može činiti kao nevažna napomena, njezino ignoriranje može značajno utjecati na konačni rezultat. Pravilno miješanje ključno je za postizanje savršene teksture slastica, prenosi Index.

Zašto je važno ne pretjerati s miješanjem?

U većini recepata prvo se pjenasto miješaju maslac i šećer, dodaju jaja, a zatim se postupno umiješaju suhi sastojci. Kod drugih, bržih recepata, suhim se sastojcima dodaju mokri, poput otopljenog maslaca, ulja ili mlijeka. Bez obzira na metodu, trenutak spajanja suhih i mokrih sastojaka presudan je.

Upute poput "ne miješajte previše" ili "miješajte samo dok se sastojci ne sjedine" znače da trebate stati čim se brašno upije i više ga ne vidite u smjesi. Razlog leži u razvoju glutena. Kada se brašno pomiješa s tekućinom, gluten se počinje razvijati i stvarati strukturu.

Međutim, ako se smjesa predugo miješa, gluten se previše razvije, što rezultira žilavom, gustom ili čak gumastom teksturom umjesto željene lagane, pahuljaste i nježne unutrašnjosti. To je najizraženije kod smjesa za kolače i muffine, no vrijedi i za tijesta za kekse ili pite.

Kako postići savršenu smjesu

Cilj je postići smjesu koja nije ni previše ni premalo izmiješana. Nedovoljno miješanje također je problem jer može ostaviti grudice brašna i neujednačenu teksturu. Slijedite ove savjete kako biste izbjegli obje krajnosti.

Prvo, pripremite suhe sastojke tako da ih zajedno prosijete. Ako nemate sito, dobro ih promiješajte pjenjačom. Time osiguravate ravnomjernu raspodjelu praška za pecivo ili sode bikarbone te soli, što omogućuje da se suhi sastojci lakše i brže sjedine s mokrima bez potrebe za dugim miješanjem.

Ako koristite stolni mikser, suhe sastojke dodajte postupno i miješajte na najnižoj brzini. Dodavanje cjelokupne količine brašna odjednom i miješanje na visokoj brzini gotovo sigurno će dovesti do pretjeranog razvoja glutena.

Na kraju, ako u smjesu dodajete komadiće čokolade, orašaste plodove ili mrvice, učinite to špatulom. Miješajte smjesu mikserom dok ne ostane tek pokoji trag brašna, a zatim ručno i lagano špatulom umiješajte dodatke. Na taj će se način i posljednji ostaci brašna sjediniti sa smjesom bez opasnosti da ona postane žilava.