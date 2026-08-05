Greška koju mnogi rade: Ove tri namirnice nikako ne biste trebali stavljati u zamrzivač

Iako je zamrzivač odličan način za produljenje svježine hrane, neke namirnice nakon odmrzavanja gube okus, strukturu i kvalitetu.

Zamrzivač je praktičan saveznik kada želimo hranu sačuvati svježom dulje vrijeme. Ako se namirnice pravilno pripreme i pohrane, mogu zadržati većinu okusa i hranjivih tvari. Važno je iz ambalaže ukloniti što više zraka te hranu podijeliti u manje porcije jer će se tako kasnije brže i jednostavnije odmrzavati.

Ipak, nisu sve namirnice pogodne za zamrzavanje. Neke nakon odmrzavanja izgube karakterističnu teksturu i više nisu jednako ukusne. Ovo su tri takve namirnice:

1. Voće i povrće s velikom količinom vode

Lubenice, krastavci i tikvice mogu se zamrznuti, ali nakon odmrzavanja više neće biti iste. Zbog velike količine vode postaju mekani, vodenasti i kašasti, pa nisu najbolji izbor za konzumaciju u svježem obliku.

Ako ih ipak zamrznete, bolje ih je iskoristiti za pripremu smoothieja, sorbeta ili drugih hladnih napitaka, u kojima promijenjena tekstura neće smetati, piše Dnevnik.hr.

2. Cijela jaja

Jaja nikada ne treba spremati u zamrzivač zajedno s ljuskom. Tijekom zamrzavanja sadržaj se širi, zbog čega ljuska može puknuti. Osim toga, nakon odmrzavanja mijenja se i struktura žumanjka koji postaje gust i ljepljiv.

Puno bolje rješenje je jaja prethodno razbiti, kratko umutiti i pohraniti u odgovarajuću posudu. Ako ih kasnije planirate koristiti za pripremu slastica, možete dodati malo šećera, dok se za slana jela preporučuje prstohvat soli, što pomaže u očuvanju bolje teksture.

3. Mlijeko i meki sirevi

Mlijeko i meki sirevi, poput ricotte, nakon odmrzavanja često izgube svoju glatku strukturu. Masnoća se odvaja od tekućine, a namirnica postaje zrnasta ili grudasta.

To ipak ne znači da ih morate baciti. Zamrznuto mlijeko može se koristiti u obliku kockica leda za pripremu smoothieja, dok se meki sirevi nakon odmrzavanja mogu dodati umacima, jelima od tjestenine ili nabujcima, gdje promjena teksture neće biti primjetna.

Kako pravilno zamrzavati namirnice?

Kod pojedinih vrsta povrća, poput špinata i kelja, preporučuje se kratko blanširanje prije zamrzavanja. Na taj će način nakon odmrzavanja bolje zadržati boju, okus i teksturu.

Bez obzira na vrstu namirnice, vrijedi se držati nekoliko osnovnih pravila: iz vrećica ili posuda ukloniti što više zraka, ambalažu dobro zatvoriti i hranu podijeliti u manje porcije. Tako ćete sačuvati njezinu kvalitetu i olakšati kasniju upotrebu.