Grede teške 16 tona postavljaju se na krov budućeg pročistača pitke vode Jadro

Na gradilištu pročistača pitke vode Jadro u Solinu u tijeku je jedna od najzahtjevnijih faza izgradnje – postavljanje greda koje će nositi krovnu konstrukciju. Grede su duge do 20 metara i teške do 16 tona, a ukupno će ih biti postavljeno više od 30.

Radovi se izvode uz pomoć velikih dizalica, u iznimno skučenom prostoru za manevriranje. Svaku gredu radnici precizno usmjeravaju na njezino ležište.

Jadro je krška rijeka čija se voda nakon obilnih oborina može zamutiti. Takvih je dana u prosjeku petnaestak godišnje. Iako je voda i u tim razdobljima, prema dosadašnjim analizama, kemijski i mikrobiološki ispravna, zbog povećane mutnoće ne zadovoljava sve propisane parametre kvalitete vode za ljudsku potrošnju.

Novi pročistač omogućit će uklanjanje mutnoće vode s Jadra i nakon obilnih oborina, čime će se osigurati njezina kvaliteta u skladu sa svim propisanim parametrima za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji tijekom cijele godine.

Kako izgleda postavljanje greda teških do 16 tona, pogledajte u videu.