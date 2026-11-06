Greda DH 2026.: Ove nedjelje u Gornjem Biteliću odlučuje se o prvacima Hrvatske u spustu!

Najbolji hrvatski brdski biciklisti ove nedjelje, 8. studenoga, okupljaju se u Gornjem Biteliću, na području općine Hrvace, gdje će se održati Greda DH 2026. – Prvenstvo Hrvatske u brdskoj biciklističkoj disciplini Downhill. Organizator natjecanja je MTB klub Coast Riders.

Staza Greda već je dobro poznata ljubiteljima ekstremnog biciklizma kao jedna od atraktivnijih i tehnički zahtjevnijih downhill staza u Dalmaciji. Na više od 1.500 metara duljine, uz približno 320 metara visinske razlike, natjecatelje očekuju strmi spustovi, kameniti dijelovi, skokovi i zahtjevne tehničke dionice karakteristične za dalmatinski krš.

Najbolji hrvatski vozači u borbi za državne naslove

Ovogodišnje izdanje ima posebnu važnost jer će upravo Greda odlučiti o novim prvacima Hrvatske u spustu.

Na natjecanju se očekuju vodeći hrvatski downhill vozači, uključujući reprezentativce, dok se dolazak gostiju iz Slovenije očekuje kao dodatna potvrda međunarodne prepoznatljivosti ove staze.

Downhill je jedna od najatraktivnijih disciplina brdskog biciklizma. Vozači se pojedinačno spuštaju niz zahtjevnu stazu, a o pobjedniku odlučuju sekunde i stotinke. Brzina, preciznost i tehnička pripremljenost presudni su za uspjeh.

Greda – sportski potencijal Cetinske krajine

Staza se nalazi na području Gornjeg Bitelića, u općini Hrvace, a njezin razvoj dio je dugogodišnjeg rada kluba Coast Riders na izgradnji, održavanju i promociji brdskobiciklističke infrastrukture.

Organizatori ističu da ovakva natjecanja imaju značaj koji nadilazi sportske rezultate. Ona predstavljaju priliku za promociju općine Hrvace, Sinja i cijele Cetinske krajine kao odredišta za aktivni turizam, rekreaciju i međunarodna sportska događanja.

Posebno je važna mogućnost povezivanja postojeće sportske infrastrukture s turističkom ponudom Dalmatinske zagore, koja ima izvrsne prirodne preduvjete za razvoj brdskog biciklizma tijekom većeg dijela godine.

Na natjecanje su pozvani i predstavnici nadležnih državnih institucija te turističkog sektora, kako bi se dodatno predstavio potencijal razvoja biciklističkog sporta i infrastrukture na ovom području.

Poziv gledateljima – doživite downhill uživo!

Greda DH posebno je zanimljiva gledateljima jer omogućuje praćenje natjecatelja na atraktivnim dijelovima staze, uz skokove, tehničke prolaze i velike brzine.

Organizatori pripremaju označene gledateljske zone i sigurnosnu organizaciju natjecanja te pozivaju sve ljubitelje biciklizma, sporta i adrenalina da u nedjelju posjete Gornji Bitelić i podrže natjecatelje.

Greda DH 2026. – Prvenstvo Hrvatske u spustu

* Datum: nedjelja, 8. studenoga 2026.

* Lokacija: Greda, Gornji Bitelić, općina Hrvace

* Organizator: MTB klub Coast Riders

* Disciplina: Downhill (DH) – brdski biciklizam

Ove nedjelje Greda ponovno postaje središte hrvatskog downhill biciklizma, a Cetinska krajina domaćin jednog od najatraktivnijih natjecanja u nacionalnom biciklističkom kalendaru.