Grdović pozvao glazbenike da pomognu stradalima: "Svatko neka uplati 5000 eura, ja sam prvi"

Mladen Grdović uputio je javni apel kolegama glazbenicima i izvođačima da pomognu ljudima stradalima u požaru. Pozvao je članove Hrvatske glazbene unije (HGU) da svatko uplati po 5000 eura, smatrajući da bi se tako pomoć mogla prikupiti odmah, bez organiziranja humanitarnih koncerata.

„Ajmo ovako… HGU su glavni za izvođače, mislim pjevače, klape itd. Ne treba radit koncerte, nego odmah uplatimo svaki 5 tisuća eura“, napisao je Grdović na Facebooku.

Prema njegovoj računici, ako bi se odazvalo oko 5000 izvođača i svaki uplatio predloženi iznos, moglo bi se prikupiti čak 25 milijuna eura za pomoć stradalima.

Grdović je pritom poručio da je spreman prvi sudjelovati.

"Ja sam prvi koji ću dati, samo recite gdje uplatiti", poručio je.

"Što će nam koncerti, samo rastežemo"

Pjevač je potom dodatno pojasnio svoj prijedlog, istaknuvši da je već 45 godina u glazbi te ponovno pozvao kolege da se uključe.

„Rekao sam da sam ja 45 godina u glazbi. U HGU, HDS, ZAMP. Ima nas pet tisuća... Što će nam koncerti, samo rastežemo. Svatko neka uplati pet tisuća eura. To je sve. Ja sam prvi i stojim iza toga. Jer sve je drugo ništa“, napisao je.

Pozvao je i medije da podrže inicijativu kako bi se što prije pretvorila u konkretnu akciju.

„Pozivam medije jer znam da bi bez vaše potpore bilo uzalud. Rekao sam, HGU je naša kuća, pa s njima recite gdje ćemo uplatiti. Hvala“, dodao je Grdović.

Pjevač je u prvom apelu podsjetio i da su ga tijekom dugogodišnje karijere podržavali ljudi koji žive od prosječnih plaća te poručio da je sada vrijeme da oni koji mogu pomognu ljudima kojima je pomoć potrebna.

Hoće li njegov prijedlog prihvatiti kolege izvođači i hoće li se HGU uključiti u organizaciju akcije, tek treba vidjeti.