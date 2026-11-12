Grdović: 'Pokrivao sam sve one koji rade najgore stvari'

Nakon što se na kratko vrijeme zasitio glazbe, Mladen Grdović vraća se na scenu. U Šibeniku je snimio spot za pjesmu staru više od dva desetljeća, a u razgovoru za In Magazin je otvoreno govorio o tome koliko ga je koštala iskrenost i novoj generaciji glazbenika. Otkrio je i zašto je jedno vrijeme prestao slušati bilo kakvu glazbu.

"Poslije dugo godina jednostavno sam počeo mrziti klavir, pismu, sve. Sve sam gasio, u autu, ne daj Bože, nikakva muzika, ništa. I tako se to dogodi, zasitiš se, mrziš muziku, ne ideš nigdje gdje ima glazbe. Jednostavno, odmor od svega. I kad se odmoriš, onda vidiš da ti nešto fali i onda kreneš u akciju", rekao je Grdović.

Pauza od glazbe trajala je mjesec i pol. Nakon naporne ljetne turneje uzeo je predah i sada ponovno kreće s nastupima. U Šibeniku je snimio videospot za pjesmu "Tiho, tiho more šumi", s kojom je 2003. godine pobijedio na Zadarfestu. Objašnjava da pored 400 pjesama koje je skladao, nove bi mogle biti samo kopije starih, a mnoge od tih starih pjesama mlađe generacije nisu ni čule.

Grdović smatra da se glazbena industrija promijenila i da je iskrenu emociju zamijenila potraga za viralnim hitovima. "Svi smo se družili, bili prijatelji, a bilo je tu jako puno kvalitete. Borili smo se tko će napraviti bolju pismu", prisjetio se. Mlađim glazbenicima poručio je da se više potrude. "Danas bih samo htio reći da ovi mlađi moraju gledati malo i u budućnost, malo se više potruditi i svirati. Jednostavno je danas biti popularan godinu dana, ali treba opstati 45 godina", istaknuo je.

Priznaje da je nekim njegovim pjesmama trebalo dugo da zažive kod publike. "'Dalmatinac' je pobijedio na Splitskom festivalu, ali ništa od nje. Ona je uspila tek nakon tri godine, kad se počela pivati na stadionima. Poslije toga 'Nije u šoldima sve', ali publika sama odabere. Sada 'Ako odeš ti, neće more isprati mrvu ljubavi' pivaju na svakom vjenčanju, na svakoj fešti, dica pivaju. To znači da ono što si prvo napravio ima posebnu vrijednost", kaže Grdović.

Tijekom 46-godišnje karijere prati ga glas izravne i nepopravljivo iskrene osobe, što je, kako kaže, imalo svoju cijenu. "Moja iskrenost koštala me puno, i previše, ali nije mi krivo, to je tako. Jedan mora biti žrtva, žrtveno janje. Ja sam bio kriv i za auta i za bevandu i za ovo i ono. Znači, ja sam pokrivao sve one koji rade najgore stvari", rekao je glazbenik.

O glazbenoj mirovini ne razmišlja, a uzor mu je Al Bano. "Kad gledam jednog Ala Bana, koji ima 84 godine i tako lipo, veselo šeta s publikom, smije se s mladima, e, to bih volio dočekati", zaključio je. Pred njim je otvaranje Adventa u Zadru, koncerti u Istri i Sloveniji, doček Nove godine u Trilju te turneja po Australiji u veljači.