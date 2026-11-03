Grdović nam otkrio što je Mišo Kovač učinio za njega kada je imao samo 17 godina: "To nikada neću zaboraviti"

Uoči velikog koncerta na Poljudu, koji će biti posvećen legendarnom Miši Kovaču, među izvođačima koji će odati počast glazbeniku čije su pjesme obilježile generacije bit će i Mladen Grdović. S Mišom ga vežu desetljeća prijateljstva, zajednički glazbeni počeci i brojne uspomene. U emotivnom razgovoru prisjetio se njihova odnosa, trenutaka koji su obilježili njegovu karijeru, ali i Miše kakvog je poznavao izvan pozornice iskrenog, neposrednog i neponovljivog čovjeka.

-Kad su me iz Hrvatske glazbene unije pozvali da nastupim na koncertu na Poljudu, u čast i sjećanje na našeg Mišu Kovača, nisam se ni trenutka dvoumio. Takav poziv se ne odbija, pogotovo kada je riječ o čovjeku koji je obilježio moj život, moju karijeru i hrvatsku glazbu.

Mišo i ja poznavali smo se desetljećima. Ja sam uz njega počeo još kao sedamnaestogodišnjak. Kada sam snimio svoje prve pjesme, Mišo me poveo na turneju. To nikada neću zaboraviti. Bio je poseban čovjek, ne samo kao pjevač nego i kao prijatelj. Imao je veliko srce i bio je čovjek koji je uvijek ostajao svoj.

Ono što je Mišo bio na pozornici, to je bio i u privatnom životu. Nije glumio, nije se pretvarao. Govorio je ono što misli i stajao iza svojih riječi. Takav je bio Mišo – iskren, neposredan i svoj.

Puno je uspomena koje me vežu uz njega. Mogao bih vam pričati satima, ali izdvojit ću jednu anegdotu koja najbolje pokazuje kakav je bio. Jednom sam išao u Švicarsku i Mišo me zamolio da mu donesem cigarete. Dao mi je upute, čak mi je objašnjavao kako da ih prepoznam. Takve sitnice danas čovjeku izmame osmijeh, ali upravo se po njima pamte ljudi.

Mišo je bio jedan jedini. Njegove pjesme, njegov glas i emocija koju je nosio ostat će zauvijek među nama. Za mene on nije bio samo velika glazbena legenda, nego prijatelj i čovjek kojemu dugujem puno lijepih trenutaka.

Zato mi je posebno drago što ću biti dio ovog koncerta na Poljudu. To neće biti samo nastup, nego moj osobni naklon čovjeku kojeg sam neizmjerno cijenio i volio. Pjevat ćemo za Mišu, za sve ono što nam je ostavio i za uspomenu koja nikada neće izblijedjeti.

Mišo, prijatelju moj, hvala ti za sve. Takvi ljudi nikada ne odlaze žive u svojim pjesmama i u srcima svih nas - rekao nam je Grdović.