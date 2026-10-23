Grčka zabranila društvene mreže djeci mlađoj od 15 godina

Grčka je odlučila povući odlučan potez u zaštiti djece na internetu. Parlament je u petak izglasao zabranu korištenja društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina, a nova pravila trebala bi stupiti na snagu 1. siječnja.

Ovom odlukom Grčka se svrstala među prve članice Europske unije koje su odlučile zakonski ograničiti pristup društvenim mrežama najmlađim korisnicima, izvijestio je grčki javni servis ERT News.

Ministar upozorio na ovisnost i posljedice za mentalno zdravlje

Tijekom parlamentarne rasprave ministar digitalne uprave i umjetne inteligencije Dimitris Papastergiou poručio je da je riječ o nužnoj, učinkovitoj i razmjernoj mjeri, za koju smatra da je usklađena s europskim zakonodavstvom.

"Danas bi bilo vrlo lako ne poduzeti apsolutno ništa i čekati savršeni europski zakon", izjavio je Papastergiou, obrazlažući zašto Grčka nije odlučila čekati zajedničko rješenje na razini Europske unije.

Ministar je posebno upozorio na posljedice nekontroliranog korištenja interneta među djecom i mladima. Istaknuo je opasnost od razvoja ovisnosti te mogućeg negativnog utjecaja na mentalno zdravlje.

Prema stajalištu grčke vlade, dosadašnji način korištenja digitalnih platformi među najmlađima zahtijeva odlučniju reakciju države.

Društvene mreže morat će provjeravati dob korisnika

Jedna od ključnih promjena odnosi se na same digitalne platforme.

Prema novim pravilima, od društvenih mreža zahtijevat će se provjera dobi korisnika kako bi se spriječilo da djeca mlađa od 15 godina pristupaju uslugama obuhvaćenima zabranom.

U provedbi novih mjera važnu bi ulogu trebala imati i aplikacija Kids Wallet, koju je razvilo grčko Ministarstvo digitalne uprave.

Riječ je o alatu namijenjenom roditeljima, koji bi im trebao pomoći u nadzoru i zaštiti djece tijekom korištenja interneta.

Francuska je pokušala uvesti sličnu zabranu

Grčka nije jedina europska država koja pokušava zakonski ograničiti pristup društvenim mrežama.

Francuska je u srpnju uvela zabranu društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina, no već u kolovozu njezino je Ustavno vijeće srušilo zakon.

Sud je ocijenio da predložena ograničenja prekomjerno zadiru u slobodu izražavanja i komunikacije.

Unatoč toj odluci, francuski predsjednik Emmanuel Macron nije odustao od namjere da uvede stroža pravila. Premijeru Sébastienu Lecornuu dao je uputu da pripremi pravno održivu verziju zakona.

Slična pravila mogla bi vrijediti u cijeloj Europskoj uniji

Rasprava o ograničavanju društvenih mreža za djecu sve se intenzivnije vodi i na europskoj razini.

Europska komisija u rujnu je predstavila prijedlog EU Kids Acta, zakona kojim se želi unaprijediti zaštita maloljetnika u digitalnom prostoru.

Prema prijedlogu, pristup društvenim mrežama bio bi potpuno zabranjen djeci mlađoj od 13 godina, dok bi samostalno otvaranje korisničkih računa bilo dopušteno tek od 15. godine.

O predloženim pravilima trenutačno raspravljaju Europski parlament i države članice, a konačna odluka još nije donesena.

Grčka je u međuvremenu odlučila djelovati samostalno. Njezina zabrana, planirana za početak sljedeće godine, mogla bi postati važan primjer drugim europskim državama koje razmatraju slična ograničenja.

Pritom ostaje otvoreno pitanje koliko će sustavi provjere dobi biti učinkoviti te kako će se u praksi uskladiti zaštita djece, privatnost korisnika i pravo na pristup informacijama.