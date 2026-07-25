GRČEVI, NADUTOST I MUČNINA Znanost potvrđuje ono što su bake znale: Ove biljke smiruju crijeva

Ravnoteža crijevnog mikrobioma, složenog ekosustava mikroorganizama u našem probavnom sustavu, temelj je cjelokupnog zdravlja. Disbioza, ili narušena ravnoteža tih mikroorganizama, sve se češće povezuje s kroničnim bolestima. Znanost se stoga sve više okreće tradicionalnoj fitoterapiji, potvrđujući ono što su narodne medicine znale stoljećima: određene biljke imaju izvanrednu moć moduliranja crijevne flore i promicanja zdravlja probavnog sustava.

Mnoge ljekovite biljke bogate su polifenolima, spojevima s antioksidativnim i protuupalnim svojstvima. No, njihova uloga seže dublje, jer djeluju i kao prebiotici. Budući da se ne apsorbiraju u potpunosti u tankom crijevu, stižu do debelog gdje postaju hrana za korisne bakterije, potičući rast sojeva poput Bifidobacterium. Slično djeluju i specifična neprobavljiva vlakna, poput inulina i fruktooligosaharida (FOS). Ova vlakna selektivno hrane "dobre" bakterije, koje zauzvrat proizvode kratkolančane masne kiseline (SCFA), ključne za zdravlje crijevne sluznice i smanjenje upala, piše 24sata.

Đumbir: Brza pomoć kod mučnine i nadutosti

Đumbir je cijenjen zbog protuupalnih svojstava koja potječu od spojeva poput gingerola. Djelotvoran je u smirivanju mučnine, a potiče i zdravu gastrointestinalnu pokretljivost. To ga čini korisnim kod usporenog pražnjenja želuca i povezanih simptoma poput nadutosti. Najjednostavniji način za konzumaciju je čaj od svježe naribanog korijena đumbira, koji se pije polako.

Paprena metvica: Ublažavanje grčeva

Paprena metvica sadrži L-mentol, spoj koji dokazano opušta glatke mišiće probavnog sustava. To je čini iznimno učinkovitom kod ublažavanja grčeva, osobito kod osoba sa sindromom iritabilnog crijeva (IBS). Osim kapsula s uljem, čaj od suhih listova paprene metvice popularan je izbor za brzo olakšanje nakon obroka.

Komorač: Oslobađanje od plinova

Sjemenke komorača tradicionalno se koriste za ublažavanje probavnih tegoba. Ključni spoj, anetol, djeluje antispazmodički, opuštajući zgrčene crijevne mišiće i pomažući u oslobađanju plinova. Čaj od zdrobljenih sjemenki komorača pije se nakon jela kako bi se spriječila nadutost.

Kamilica: Umirujuće djelovanje iz prirode

Kamilica je poznata po smirivanju upala i grčeva. Njezin flavonoid apigenin, prema nekim istraživanjima, može spriječiti rast bakterije Helicobacter pylori, te općenito doprinosi smirivanju probavnog sustava. Šalica toplog čaja od kamilice prije spavanja može umiriti probavni trakt i cijelo tijelo, piše 24sata.

Korijen maslačka: Prebiotički prvak

Iako ga mnogi smatraju korovom, korijen maslačka iznimno je koristan za crijeva. Sadrži visoke razine inulina, prebiotičkog vlakna koje služi kao hrana za korisne crijevne bakterije. Gorke tvari iz maslačka ujedno potiču proizvodnju žuči, što poboljšava probavu masti. Čaj se priprema od sušenog korijena maslačka te služi kao odličan digestiv.

Artičoka: Podrška jetri i crijevnoj flori

Artičoka, srodnica maslačka, također je bogata inulinom. Njezino djelovanje je dvojako: prebiotička vlakna hrane floru, dok spojevi poput cinarina potiču rad jetre i izlučivanje žuči. Iako se artičoka češće jede kao povrće, za poticanje probave može se koristiti i čaj od njezinih listova.

Korijen bijelog sljeza: Zaštita sluznice

Korijen bijelog sljeza sadrži sluzi koje oblažu i štite sluznicu želuca i crijeva, pružajući olakšanje kod gastritisa i iritacija. Za najbolji učinak, korijen se prelije hladnom vodom i ostavi stajati nekoliko sati (macerat).

Korijen sladića: Protuupalno djelovanje uz oprez

Korijen sladića djeluje protuupalno i umirujuće, no treba ga koristiti s oprezom jer može povisiti krvni tlak.

Stolisnik: Poticaj za probavu masne hrane

Stolisnik je gorka biljka koja potiče lučenje probavnih sokova i olakšava probavu masne hrane.

Čaj od stolisnika pije se u malim gutljajima prije jela kako bi pripremio probavni sustav za obrok.