Grašo reagirao na neočekivano izdanje svoje supruge. Hana potpuno promijenila imidž

Hana Huljić Grašo uskoro predstavlja novu pjesmu, a sudeći prema prvim prizorima koje je podijelila s publikom, ovoga puta sprema nešto potpuno drukčije od izdanja uz koja smo je dosad navikli gledati.

Glazbenica je na društvenim mrežama otkrila da pjesma "Board Game" stiže 25. rujna, a uz datum izlaska objavila je i nekoliko intrigantnih kadrova iz novog projekta.

Umjesto nježne i romantične estetike koja je često pratila njezin dosadašnji rad, Hana se pojavljuje u znatno mračnijem i provokativnijem izdanju.

Na jednoj fotografiji odjevena je u bijelo, a lice joj prekriva neobična bijela maska. U drugom prizoru pozira u prozirnom zelenom bodiju ispod kojeg se nazire donje rublje.

Još dramatičniji je kadar u kojem je njezina bijela odjeća poprskana umjetnom krvlju. Objavila je i prizor na kojem sjedi na podu s vezanom nogom.

Što maska, krv i ostali detalji predstavljaju i kakvu će priču pratiti nova pjesma, zasad nije otkrila. Upravo je kratkom najavom ostavila dovoljno prostora za nagađanja prije objave cijelog projekta.

Da prati što supruga priprema pokazao je i Petar Grašo. Među reakcijama na Haninu najavu pojavio se i njegov komentar.

"Samo naprijed", kratko joj je poručio.

Hoće li neobični prizori biti dio videospota i kakvu je priču Hana pripremila uz "Board Game", trebalo bi biti poznato 25. rujna, kada pjesma izlazi.