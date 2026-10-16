Grašo nakon nastupa u Beogradu progovorio o Hani, djeci i Huljiću. Jedno priznanje posebno je dirnulo: "Jako mi nedostaje..."

Petar Grašo (50) nastupio je u beogradskom Sava centru, a nakon nastupa nije skrivao zadovoljstvo atmosferom u dvorani.

Ipak, među temama o kojima je govorio nakon koncerta posebno su se istaknuli njegovi obiteljski odnosi, planovi za novu glazbu i šale na račun Tončija Huljića (64).

"On je gospodar svemira!"

Grašo i Huljić poznati su po međusobnim šalama, a pjevač je objasnio da njihove javne prozivke nisu znak nesuglasica, nego dio odnosa u kojem očito obojica uživaju.

"Naš humor je vezan za to da jedan drugome pravimo spačke i da jedan drugoga javno, na simpatičan način, ponižavamo. To je naša životna misija", rekao je Grašo za srpske medije, prenosi Net.hr.

Otkrio je i da za Huljića već priprema nove šale koje planira iskoristiti tijekom 2027. godine. Osvrnuo se pritom na Huljićevu tvrdnju da je upravo on zaslužan za ljubavne spojeve svoje kćeri Hane i sina Ivana s Grašom i Jelenom Rozgom.

"Jer on je uvjeren da je gospodar svemira! On je sve spojio, znači, mi smo patuljci. Nevjerojatan lik", našalio se pjevač.

Ipak, njihov odnos ne povezuju samo obiteljske veze i humor. Grašo je otkrio da su zajedno pripremili četiri nove pjesme, no zbog brojnih nastupa još nisu pronašli dovoljno vremena za rad u studiju. Nove pjesme publika bi trebala čuti tijekom 2027. godine, a prema njegovim riječima, donijet će nešto drukčiji glazbeni izričaj, ali i dalje zadržati njegov prepoznatljiv stil.

Devet dana nije vidio kćer

Iza šala i glazbenih planova krije se i ona manje glamurozna strana pjevačkog života, česta putovanja i razdvojenost od obitelji. Grašina supruga Hana Huljić Grašo i njihova djeca nisu mu se pridružili na koncertu u Beogradu, a pjevač je priznao da kćer Albu nije vidio čak devet dana.

Iako su svakodnevno u kontaktu putem videopoziva, to mu ne može nadomjestiti zajedničke trenutke kod kuće.

"Fale mi ti trenuci kada ona jednostavno legne kraj mene i kada zaspimo", priznao je.

Pjevač i Hana vjenčali su se 2022. godine, a zajedno imaju dvoje djece. Njihova ljubavna priča zanimljiva je i zato što su surađivali na glazbenom projektu još prije nego što su postali par.

Petar Grašo jedan je od najprepoznatljivijih hrvatskih pop-pjevača, a publika ga pamti po pjesmama poput 'Ako te pitaju', 'Moje zlato' i 'Uvik isti'. Tijekom višedesetljetne karijere izgradio je prepoznatljiv glazbeni stil i publiku koja ga prati diljem regije.