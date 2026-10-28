Grand Gourmet: Međunarodno natjecanje u Omišu, a sve krenulo super-tankim fetama pršuta i šećerom po - soparniku?!

- Soparnik je bio apsolutno otkriće, ali moram reći da naš domaći pršut apsolutno nije spadao u ‘no pork’ zahtjeve koje je postavila delegacija, vodstvo jednog kluba koji je nedavno izgubio u Splitu, nikome nije smetao… - s jednom praktički ekskluzivnom informacijom najavio je Željko Neven Bremec, predsjednik ŠKMER-a (Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija) skori Grand Gourmet koji će se održati za tjedan dana u Omišu.

A upravo je bazu s pršutom izdvojio jer se na 12. Grand Gourmetu – Festivalu i međunarodnom natjecanju konobara, barista, barmena i restorana, upravo na temu pršuta odvijaju dva Masterclassa pod nazivom ‘Akademija dalmatinskog pršuta 2.0’, i to ‘Pršut i Cetina: priča koju gost želi čuti’ te ‘Pršut u paru: sljubljivanje s lokalnim proizvodima’. Vinima prvenstveno…

Skori događaj u Omišu najavljen je inače u Kaštil Slanici, gastro-odredištu u kanjonu Cetine oko četiri kilometra od Omiša, kako bi se reklo ‘pod visokim pokroviteljstvom’ gradonačelnika Omiša. Zvonko Močić je naravno podržao Grand Gourmet festival kao prvi čovjek Grada Omiša, no puno konkretnije stvari rekao je čovjek iz struke, vinar Nikša Mimica.

- Omiš ima čudo potencijala, ne za masovni turizam kako je nedavno kazao naš gradonačelnik, nego upravo za pozicionirat se kao gastrodestinacija! A soparnik, ili soparnjak, s kojim su se gosti uvik dočikali, je samo dio te ponude. - između ostalog kazao je Mimica čije vino Tribidrag odlično ide upravo uz tu nekad siromašku spizu…

Valja odmah izdvojiti i dvije preporuke, savjeta, koja smo odmah u praksi provjerili. I funkcioniraju! Ona prva je manje začudna, nekako i logična. Chef Bremec pokazao je naime kako ni etabliranom šefu kuhinje nije problem odraditi jedan naizgled prozaičan posao poput rezanja pršuta, ali onda pokazati da i u tom detalju leži tajna ukusa: nije rezao pršut na one uobičajene duge ‘lancune’ nego na manje komade, i to vrlo tanke, ujednačeno tanke! Upravo u takvim manjim fetama, još tankim, skriva se dodatno uživanje u toj dalmatinskoj gastronomskoj deliciji – pršut se jednostavno topi u ustima, ne mora se kidati, trgati… A vinar Mimica je po soparniku posuo – šećera! Veći dio je otresao, ali još je na tankoj korici ostalo dovoljno slatkih bijelih kristalića. Za puriste, tradicionaliste vjerojatno tako nešto izgleda kao svetogrđe, ali probali smo – i nije loše, dapače! Daje soparniku jednu sasvim drugu dimenziju.

Ova dva detalja smo izdvojili čisto kako bi vidjeli što se može vidjeti i naučiti od stručnjaka i majstora, makar su u pitanju namirnice stoljećima poznate.

Najavljen je naravno program 12. Grand Gourmeta koji će se održati u hotelu Plaža u Omišu – ukupno preko 60 natjecatelja u raznim kategorijama iz najmanje šest zemalja (Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine te Ujedinjenog kraljevstva i SAD-a), najmanje 11 edukacija, devet Masterclassova, radionice, preko 15 predavača i 265 za sada prijavljena sudionika edukacija, riječ je o vrlo ozbiljnom međunarodnom događaju.

Predsjednik udruge ŠKMER Željko Neven Bremec napomenuo je kako su posljednjih dvadesetak godina kuhare nekako dignuli na pijedestal, no da događaji poput Grand Gourmeta pokazuju kako ima puno mladih koji žele raditi u ugostiteljstvu. Što se tiče samog programa najavio je kako će u natjecateljskoj kategoriji konobara biti disciplina u kojoj moraju pripremiti jedan tradicionalni meni u pet sljedova i to poslužiti u određenom vremenskom roku.

- Nakon dva stoljeća u turizmu teško je nešto novo izmisliti. Ipak, na ovogodišnjem događaju bit Andre Hueston Mack, svjetski poznati sommelier iz New Yorka koji će održati vinski Masterclass, bit će prezentacije bezalkoholnih vina… - najavio je poznati chef, dok je Mario Pavić, kao predstavnik stručnog dijela organizacije (dolazi iz obrazovnog sektora, srednje strukovne škole) najavio natjecanja i radionice za bariste. I Pavić kaže kako sve više mladih želi raditi u bijeloj struci, žele biti konobari, ugostitelji i baristi, kako je to posao u kojem se može upoznati svijet i dobro zaraditi.

- Ova manifestacija nije samo priča o cjelogodišnjem turizmu i produžetku sezone nego je njen najveći značaj i vrijednost podizanje kompetencija. Radi se o edukacijama profesionalaca, razmjena iskustava, i to je ključna stvar. Svi slušamo kako porast cijena treba pratiti porast kvalitete. Imamo što ponuditi, Omiš je grad bogate kulturno-povijesne tradicije, centar avanturističkog i aktivnog turizma, a bogatija i kvalitetnija gastronomska ponuda svakako može biti i sam motiv dolaska – imamo mediteransku kuhinju, ribarsku tradiciju i rustikalne recepte našeg zaleđa. - poručio je na koncu Ivan Pavković, direktor TZ Omiš.