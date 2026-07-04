Grafiti mržnje osvanuli u Dalmaciji: Srpsko narodno vijeće traži hitnu istragu i njihovo uklanjanje

Srpsko narodno vijeće (SNV) osudilo je grafite koji su tijekom noći ispisani na prometnim znakovima u Biljanima Donjim u Zadarskoj županiji, ocijenivši da je riječ o govoru mržnje i prijetnji tamošnjem srpskom stanovništvu.

U priopćenju su pozvali nadležne institucije na žurnu reakciju, očekujući da policija provede istragu i utvrdi odgovorne, dok su od komunalnih službi zatražili uklanjanje spornih natpisa.

"Grafiti mržnje osvanuli su tijekom noći. Nadamo se brzoj i učinkovitoj istrazi nadležne policije, kao i reakciji komunalnih redara koji bi trebali ukloniti grafite", poručili su iz SNV-a.

Uz priopćenje su objavili fotografije prometnih znakova na kojima su srebrnom bojom ispisani različiti natpisi i simboli.

Kako navode iz SNV-a, grafiti povezuju režim Nezavisna Država Hrvatska i njegove simbole s datumom Operacija Oluja.