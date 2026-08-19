Graf progovorio o sukobu s Livajom: "Bilo je teško i neugodno, ali morali smo to riješiti"

Sportski direktor Hajduka Robert Graf u poljskom podcastu Meczyki govorio je o situaciji u splitskom klubu, planovima za završnicu prijelaznog roka, financijama, ali i sukobu s Markom Livajom koji je obilježio dio ljetnih priprema.

Graf o sukobu s Livajom

Graf je priznao da je riječ bila o vrlo teškoj situaciji, ali smatra kako je njezino rješavanje bilo nužno. Naglasio je da danas između njega, trenera Gonzala Garcije i Livaje vlada vrlo korektan odnos. Prema njegovim riječima, cijela situacija nije bila ugodna ni za jednu stranu, ali problemi su morali biti riješeni kako bi momčad mogla nastaviti dalje.

Livaja bi mogao dobiti još četiri nova suigrača

Hajduk istodobno nastavlja slagati momčad, a želja je do kraja prijelaznog roka dovesti još četvoricu igrača. Graf je otkrio da nijedan od nogometaša na kojima trenutačno rade ne igra u poljskoj ligi. Veliko ograničenje predstavlja financijska situacija. Hajduk trenutačno praktički nema transferni budžet, a dodatni prostor za ulaganja očekuje se kroz moguće prodaje igrača.

Graf otkrio koliko Hajduk zaostaje za Dinamom

Sportski direktor Hajduka posebno je naglasio i veliku financijsku razliku u odnosu na Dinamo. Smatra da taj jaz nije moguće brzo zatvoriti te da će mnogo toga ovisiti o Hajdukovim rezultatima u Europi. Graf je govorio i o dolasku Marina Šotičeka, potvrdivši da se Hajduk za njegov potpis borio s Rijekom prije nego što je mladi hrvatski reprezentativac stigao na Poljud na posudbu.