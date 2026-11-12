Gradsko vijeće Splita izglasalo veliko poskupljenje odvoza otpada: Kućanstvima fiksna naknada raste za čak 212 posto!

Splićane očekuju znatno veći računi za odvoz komunalnog otpada. Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita usvojena je odluka kojom se fiksni dio cijene odvoza otpada za kućanstva povećava za čak 212 posto. Odluka je izazvala raspravu među gradskim vijećnicima, a posebno su se problematizirale velike razlike u poskupljenju za građane i poslovne korisnike.

Prema usvojenoj odluci, dosadašnja mjesečna naknada od 3,98 eura bez PDV-a povećava se na 12,42 eura. To znači da će kućanstva samo za fiksni dio računa izdvajati 8,44 eura više mjesečno, odnosno 9,54 eura s PDV-om. Na godišnjoj razini riječ je o dodatnom trošku od približno 114,48 eura po kućanstvu. S druge strane, za korisnike koji nisu kućanstva predviđeno je povećanje s 13,27 na 18,66 eura bez PDV-a, odnosno za približno 41 posto.

Oporba upozorila na velike razlike u poskupljenju

Tijekom rasprave vijećnik Centra Nenad Uvodić upozorio je na nesrazmjer između povećanja cijena za kućanstva i poslovne korisnike. Smatra da nije opravdano građanima povećati fiksnu naknadu za 212 posto, dok je za ostale korisnike poskupljenje znatno manje. Zbog takve razlike izrazio je nezadovoljstvo predloženim modelom obračuna te zatražio povlačenje odluke s dnevnog reda. Na njegove primjedbe reagirao je HDZ-ov vijećnik Zvonimir Vidović. Istaknuo je kako postotci povećanja izgledaju zabrinjavajuće, ali i da je odluka potrebna kako bi se osiguralo stabilnije financijsko poslovanje splitske Čistoće. Prema njegovu mišljenju, da su se cijene prethodnih godina usklađivale s inflacijom, sadašnje povećanje ne bi bilo toliko izraženo.

Pehar objasnio zašto je povećanje veće za građane

Direktor splitske Čistoće Vlado Pehar tijekom rasprave naglasio je da je promjena cijena bila potrebna i ranijih godina, ponajprije zbog inflacije, tržišnih okolnosti i potrebe za ulaganjima u sustav gospodarenja otpadom.

Odgovarajući na primjedbe oporbe, objasnio je kako je jedan od razloga manjeg povećanja naknade za poslovne korisnike nastojanje da se izbjegne dodatno financijsko opterećenje turističkog sektora.

Osim povećanja cijena, usvojena odluka donosi i druge promjene u sustavu prikupljanja komunalnog otpada.

Među njima je mogućnost budućeg zaključavanja spremnika za otpad, kojima bi korisnici pristupali pomoću kartica ili PIN-ova. To ne znači da će svi spremnici odmah biti zaključani, već se stvara pravni okvir za takav način korištenja. Povećava se i besplatna godišnja količina odvoza glomaznog otpada na pet prostornih metara, a nova odluka detaljnije uređuje novčane kazne za nepravilno odlaganje otpada i neosnovanu odjavu nekretnina iz sustava.

Podsjetimo, Dalmacija Danas ranije je pisala o predloženom poskupljenju, koje bi se, prema financijskom obrazloženju Čistoće, trebalo početi primjenjivati od 1. prosinca 2026. godine, uz uvjet stupanja odluke na snagu prema propisanom postupku.