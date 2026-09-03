I Gradsko kazalište mladih Split oprostilo se od Ivana Gudelja. Na službenom profilu podijelili su dirljivu objavu, suosjećajuci sa svojom kolegicom, glumicom Ivanom Gudelj.

Ivan Gudelj bio je na svakoj premijeri u ovom kazalištu, nedavno ga je tamo ugostio i kolega Joško Elezović u razgovoru povodom godišnjice našeg portala Dalmacija Danas.

Tada je Ivan Gudelj na pozornici GKM-a recitirao “ Pismo majci” Sergeja Jesenjina.

Tko je tada mogao pomisliti, da je rastanak sa ovim velikim čovjekom blizu..