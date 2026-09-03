Close Menu

Gradsko kazalište mladih Split oprostilo se od Ivana Gudelja

Emotivnom objavom oprostili su se od Ivana Gudelja

I Gradsko kazalište mladih Split oprostilo se od Ivana Gudelja. Na službenom profilu podijelili su dirljivu objavu, suosjećajuci sa svojom kolegicom, glumicom Ivanom Gudelj.

Ivan Gudelj bio je na svakoj premijeri u ovom kazalištu, nedavno ga je tamo ugostio i kolega Joško Elezović u razgovoru povodom godišnjice našeg portala Dalmacija Danas.

ivan gudelj gkm

Tada je Ivan Gudelj na pozornici GKM-a recitirao “ Pismo majci” Sergeja Jesenjina.

Tko je tada mogao pomisliti, da je rastanak sa ovim velikim čovjekom blizu..

Odlazak Hajdukove legende: Preminuo Ivan Gudelj

Majka je prodala kravu da bi Gudelj mogao gledati nogomet. Dječak iz Zmijavaca postao je legenda Hajduka

Poznato od čega je preminuo Ivan Gudelj: U ponedjeljak je bio na teškoj operaciji

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
5
Mad
0