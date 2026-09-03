I Gradsko kazalište mladih Split oprostilo se od Ivana Gudelja. Na službenom profilu podijelili su dirljivu objavu, suosjećajuci sa svojom kolegicom, glumicom Ivanom Gudelj.
Ivan Gudelj bio je na svakoj premijeri u ovom kazalištu, nedavno ga je tamo ugostio i kolega Joško Elezović u razgovoru povodom godišnjice našeg portala Dalmacija Danas.
Tada je Ivan Gudelj na pozornici GKM-a recitirao “ Pismo majci” Sergeja Jesenjina.
Tko je tada mogao pomisliti, da je rastanak sa ovim velikim čovjekom blizu..
Majka je prodala kravu da bi Gudelj mogao gledati nogomet. Dječak iz Zmijavaca postao je legenda Hajduka
Poznato od čega je preminuo Ivan Gudelj: U ponedjeljak je bio na teškoj operaciji
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