"Gradski proračun nije Buljev bankomat!" Vidalina žestoko napao sinjskog gradonačelnika zbog autobusa za prosvjed

Igor Vidalina oštro je kritizirao sinjskog gradonačelnika Miru Bulja zbog odluke da se iz Proračuna Grada Sinja financira autobus kojim bi zainteresirani građani išli na prosvjed u Zagreb. Poručio je kako se javni novac, prema njegovu mišljenju, ne bi smio koristiti za financiranje odlazaka na političke prosvjede te je zatražio odgovor iz koje se proračunske stavke takav prijevoz plaća.

"Gradonačelnik Miro Bulj javnim novcem, iz Proračuna Grada Sinja, plaća autobus koji će prosvjednike voziti na prosvjed u Zagreb. Pod krinkom brige za Liku i Hrvatsku, javnim novcem financirati odlazak na prosvjed koji organiziraju lijeve udruge nije briga za građane. To je samovolja i ozbiljno pitanje zakonitosti i transparentnosti trošenja gradskog novca", poručio je Vidalina.

"Ako želi ići, neka autobus plati svojim novcem"

U nastavku se osvrnuo i na Buljevu gradonačelničku plaću te poručio kako ne bi imao ništa protiv njegova odlaska u Zagreb kada bi prijevoz bio financiran privatnim sredstvima. "Očekivali smo da će gradonačelnik Bulj, koji mjesečno prima gotovo 9.000 eura bruto, pokazati karakter i reći: 'Autobus plaćam svojim novcem!' I onda nikakav problem – slobodno put Zagreba. Ali ne novcem građana Sinja", naveo je.

Vidalina stoga javno pita iz koje će se stavke gradskog proračuna financirati autobus te postoji li, kako je ironično naveo, stavka za "prijevoz na političke prosvjede". Istodobno je naglasio kako podržava zahtjev da svi koji su nezakonito odlagali otpad u Lici kazneno i materijalno odgovaraju te da se otpad što prije sanira u skladu sa zakonom.

"Prvo riješite Sinj"

Glavninu kritika potom je usmjerio na ekološke i komunalne probleme na području Sinja, tvrdeći da bi gradska vlast upravo njima trebala dati prioritet. "Mojanka je eko bomba iznad glava Brnažana i Turjačana, od koje obolijevaju od najtežih bolesti, a gotovo svaki drugi dan tamo imamo novi požar. Prvi lateralni kanal truje ta mjesta. Brnaška kava uz vaš blagoslov nasuta je materijalom iz tisuća kamiona koji su dolazili i po danu i po noći, a ni danas ne znamo čime je 'sanirana'. Ćosinim potokom kroz Sinj teku fekalije. O smradu da i ne govorimo", tvrdi Vidalina.

Bulju je poručio da bi se prije odlaska na prosvjede u druge dijelove Hrvatske trebao posvetiti problemima u vlastitom gradu. "Prvo Mojanka i lateralni kanal. Prvo Ćosin potok. Prvo Sinj! Dok ne riješite probleme pred vlastitim vratima, ne mičite se dalje od Kukuzovca", naveo je.

Svoju objavu zaključio je još jednom oštrom porukom sinjskom gradonačelniku. "Ne možete glumiti 'spasitelja' Hrvatske dok godinama ne rješavate probleme vlastitoga grada. A pogotovo ih ne možete glumiti novcem građana Sinja. Gradski proračun nije vaš privatni bankomat!", zaključio je Igor Vidalina.