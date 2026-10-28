Gradska vijećnica ponovno za volanom, iako joj je vozačka oduzeta do 2028.: Odbila test na droge

Ni oduzeta vozačka dozvola, ni činjenica da novu ne smije zatražiti sve do svibnja 2028. godine nisu spriječile 41-godišnju Čazmanku da ponovno sjedne za volan.

Kako doznaje Regionalni portal Bjelovar.live, radi se o Ines Vrbanić, gradskoj vijećnici Grada Čazme.

Riječ je o ženi koja je policiji već dobro poznata kao ponavljačica prometnih prekršaja, navode iz policije, a koju su policijski službenici u utorak, 27. listopada, oko 13.55 sati zaustavili u mjestu Daskatica (između Štefanja i Čazme).

Kako je izvijestila policija, žena je upravljala osobnim autom bjelovarskih registracijskih oznaka, iako za to nije imala pravo.

Odbila testiranje na droge

Policijskom provjerom utvrđeno je da joj je vozačka dozvola oduzeta i ukinuta te da zahtjev za izdavanje nove ne može podnijeti do svibnja 2028. godine.

Iz policije navode kako se tijekom postupanja 41-godišnjakinja odbila podvrgnuti testiranju na prisutnost droga u organizmu.

Alkotest je, s druge strane, pokazao da nije bila pod utjecajem alkohola.

Policija predložila zatvor do 60 dana

Zbog počinjenih prekršaja žena je uhićena i odvedena u policijske prostorije, nakon čega je istoga dana privedena na Općinski sud u Bjelovaru, Stalnu službu u Križevcima, doznaje Regionalni portal Bjelovar.live.

Policija je protiv nje podnijela optužni prijedlog zbog kršenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Uzimajući u obzir da je riječ o prometnoj recidivistici, policija je zatražila njezino zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja.

Predložila je i kaznu zatvora do 60 dana te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

Sud je pustio na slobodu

Unatoč policijskom prijedlogu za zadržavanje, 41-godišnjakinja je nakon saslušanja na sudu puštena na slobodu.

No, to ne znači da je oslobođena odgovornosti niti da je prekršajni postupak završen, a o konačnoj kazni odlučit će sud.

U međuvremenu, 41-godišnjakinja i dalje nema pravo upravljati autom, a zahtjev za izdavanje nove vozačke dozvole i dalje ne može podnijeti prije svibnja 2028. godine.