Gradska knjižnica Solin predstavlja 'Pupsi i Ali' - topla priča za djecu

Gradska knjižnica Solin poziva vas na predstavljanje dječje priče „Pupsi i Ali“ autorice Lidije Pejković.

Predstavljanje će se održati u Teatrinu Gradske knjižnice Solin u srijedu, 24. lipnja, s početkom u 19:30 sati. Uz autoricu, o knjizi će govoriti Radojka Bućan i Vesna Žižić.

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Priča za djecu „Pupsi i Ali“ jedna je od 16 priča odabranih na Natječaju za najbolju priču za djecu koji je organizirala Gradska knjižnica Solin, a objavljena je u zborniku „Roni Suzić u petlji prevrtljivosti“. Ova topla priča o dvjema pticama, Pupsi i Ali, najboljim prijateljicama, sada je dobila i svoje samostalno izdanje, koje je ilustracijama obogatila Amila Lelić Matić.

Ulaz na predstavljanje u Teatrinu je slobodan, a program će svojim nastupom uljepšati članovi Plesne udruge Solinski bubamarci.