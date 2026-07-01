Gradska knjižnica Solin organizira radionicu kreativnog pisanja za djecu, prijave su otvorene

Gradska knjižnica Solin poziva djecu u dobi od 8 do 13 godina da se pridruže radionici kreativnog pisanja koju će voditi Jana Sirić Podrug, studentica francuskog jezika i komparativne književnosti, a namijenjene su svima koji vole maštati, stvarati i izražavati se riječima.

Radionica će trajati tri tjedna, a održavat će se dva puta tjedno, utorkom i četvrtkom od 18 do 19:30 sati. Prva radionica predviđena je za utorak, 21. srpnja, a završni susret bit će posvećen druženju i predstavljanju radova.

Tijekom radionice polaznici će imati priliku:

- pisati pjesme i kratke priče

- upoznati različite tehnike i oblike kreativnog pisanja, prilagođene njihovoj dobi

- sudjelovati u improvizacijskim i usmenim pripovjedačkim vježbama kroz zajedničko stvaranje priča

- osmisliti ilustracije i naslovnicu svojih radova

- razvijati maštu, kreativnost i samopouzdanje u pisanom i usmenom izražavanju.

Svaki će sudionik na kraju dobiti svoju jedinstvenu autorsku knjižicu, u kojoj će biti uvezani svi radovi nastali tijekom radionice, sačuvani u izvornom rukopisu i obogaćeni vlastitim ilustracijama.

Cilj radionice je upoznati djecu s različitim mogućnostima kreativnog izražavanja, potaknuti ljubav prema pisanju te stvoriti poticajno i sigurno okruženje u kojem će moći slobodno dijeliti svoje ideje, upoznati vršnjake sličnih interesa i razvijati svoje stvaralačke sposobnosti.

Prijave na mail: jana.siric.podrug@gmail.com

Požurite, jer broj mjesta je ograničen!