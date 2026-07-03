Gradska knjižnica Marka Marulića pripremila bogat ljetni program: Radionice, izložbe, znanost i gitara za sve generacije

Gradska knjižnica Marka Marulića Split i idućeg tjedna priprema raznovrstan program za djecu i odrasle. Od 6. do 10. srpnja posjetitelje očekuju kreativne radionice, škola gitare, Lego robotika, znanstvene aktivnosti, kazališne radionice te dvije izložbe koje su već otvorene u Središnjoj knjižnici.

Tijekom cijelog tjedna u Središnjoj knjižnici održava se program "Ljeto u pokretu", namijenjen djeci i mladima, dok će u Podstrani polaznici sudjelovati u ciklusu radionica Lego robotike i izradi razglednica. U Knjižnici Tehnološki park održavat će se radionica "Mali glumci, velika pozornica", a na Mejašima i Kili organizirana je radionica "Put čokolade".

Ljubitelji glazbe moći će sudjelovati u Školi gitare na bazi sluha, a najmlađe očekuju Mala čarobna čitaonica, Morske likovne radionice te Znanstvena srijeda – Znanost je cool, koja se održava u sklopu europskog projekta Science Comes to Town.

Posjetitelji tijekom tjedna mogu razgledati i dvije izložbe u Središnjoj knjižnici – "U sobama pisaca", koja ostaje otvorena do 31. srpnja, te izložbu "Gdje more ljubi kamen", koja se može pogledati do 14. srpnja.