Gradonačelnik Vrgorca oglasio se usred velike krize: "Sve što se ovih dana govori i radi neće proći nezapaženo"

Dok se na vrgoračkom području nastavlja borba s jednom od najozbiljnijih kriza u opskrbi pitkom vodom posljednjih godina, u subotu navečer oglasio se gradonačelnik Vrgorca Mile Herceg. U javnoj objavi pod naslovom „Iz minute u minutu” poručio je građanima da ne nasjedaju na, kako tvrdi, pokušaje politiziranja aktualne situacije te istaknuo da su sve raspoložive snage trenutačno usmjerene na osiguravanje vode stanovništvu.

Podsjetimo, zbog izrazito niske razine vode na izvorištu Banja, brojna naselja na vrgoračkom području suočila su se s prekidima i ozbiljnim poteškoćama u vodoopskrbi. Kako je danas objavila Dalmacija Danas, vatrogasci iz više dijelova Splitsko-dalmatinske županije već su dopremili više od pola milijuna litara vode, a u operaciju se uključila i Hrvatska vojska.

"Za politička nadmudrivanja nemam ni vremena ni interesa"

Herceg je u večerašnjoj objavi bio posebno jasan kada je riječ o političkim raspravama koje prate krizu.

„Građanima želim poručiti da ne nasjedaju na politiziranje ove krize i pokušaje prikupljanja političkih bodova u kriznim situacijama.

Tko ima konkretno rješenje, neka ga ponudi – svaka pomoć je dobrodošla. Za politička nadmudrivanja i prepucavanja sada nemam ni vremena ni interesa.”

Gradonačelnik je pritom najavio da će se na aktualne političke rasprave osvrnuti nakon što se uspostavi stabilna opskrba vodom.

„Ali obećajem da sve što se ovih dana govori i radi neće proći nezapaženo. Kada uspostavimo stabilnu vodoopskrbu, osvrnut ćemo se na sve pokušaje politizacije i prikupljanja bodova na ovoj situaciji.”

U završnom dijelu poruke naglasio je kako mu je trenutačno najvažnije da građani ponovno imaju urednu opskrbu vodom.

„Do tada, moj prioritet ostaje voda za naše građane, a ne politički bodovi i online rasprave, kao i svih onih ljudi koji konstantno 24 sata dnevno prate situaciju i reagiraju na sve, pa i na najmanje promjene u sustavu!”, poručio je Herceg.

Vatrogasci dopremili više od 500 tisuća litara vode, uključila se i vojska

Situacija na vrgoračkom području i dalje je zahtjevna. Prema informacijama koje je za Dalmaciju Danas potvrdio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević, od početka operacije dopremljeno je više od 500 kubičnih metara vode, odnosno pola milijuna litara.

U prijevoz vode uključeni su veliki vatrogasni tankeri iz Splita i Makarske, svaki kapaciteta približno 33.000 litara, kao i dodatne cisterne iz drugih dijelova županije. Oružane snage RH također su angažirane na dopremi pitke vode u ugrožena naselja.

U subotu je stigla i nešto povoljnija vijest za stanovnike Banje i Oraha. Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod najavio je privremeno puštanje vode u tamošnju javnu mrežu od 15 sati, nakon što je lokalna vodosprema prethodno napunjena.

Ipak, iz vodovoda su upozorili da je stanje na izvorištu i dalje nestabilno te da je crpljenje ograničeno. Građani su pozvani na krajnje racionalnu potrošnju i pripremu zaliha za osnovne potrebe.

Za sada nije poznato kada će vodoopskrba na cijelom vrgoračkom području biti potpuno normalizirana.

Dok stanovnici čekaju stabilizaciju sustava, Herceg poručuje da će političke rasprave ostaviti za kasnije, a da će se dotad, zajedno sa svima koji sudjeluju u kriznim aktivnostima, nastaviti usmjeravati na osiguravanje vode građanima.