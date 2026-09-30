Gradonačelnik Tomislav Šuta uručio policijskim službenicima „Medalje Grada Splita“

Povodom obilježavanja Dana policije Grad Split je nagradio tri policijska službenika iz splitskih postaja. U vijećnici Grada Splita danas, 30. rujna 2026.godine održana je svečanost uručenja javnog priznanja ''Medalja Grada Splita'' trojici policijskih službenika: Mladenu Čilašu, Nikoli Begiću i Matku Jeličiću.

Priznanja su policijskim službenicima uručili gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta i predsjednik Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Splita Jakša Balov, istaknuvši njihov predani rad, profesionalnost i usmjerenost na neposredan rad s građanima te prevenciju sigurnosnih rizika na području Splita.

Mladen Čilaš - policijski službenik Prve policijske postaje Split u osobnom zvanju viši policijski narednik, raspoređen na radno mjesto vođe sektora. Kroz poslove vođe sektora na području užeg centra grada uspješno kontaktira s građanima i turistima te sudjeluje u osiguranju većih javnih okupljanja te na taj način prevenira negativna događanja i rizike sigurnosti.

Nikola Begić - policijski službenik Druge policijske postaje Split u osobnom zvanju policijski narednik, raspoređen na radno mjesto vođe sektora ističe se u suradnji s građanima, ali i aktivnom radu na kriminalističkoj obradi prekršaja kao i u provedbi aktivnosti u osiguranju javnih okupljanja. Iskazao je izniman angažman u radu s lokalnom zajednicom i ostvario izravnu suradnju s lokalnim udrugama civilnog društva i gradskim četvrtima.

Matko Jeličić - policijski službenik Postaje prometne policije Split u osobnom zvanju policijski narednik, raspoređen na radno mjesto policijski službenik-prometni motociklist, pouzdan i samoinicijativan u obavljanju poslova nadzora i upravljanja prometom, osobito u području prevencije i procesuiranja najtežih prometnih prekršaja, otklanjanja zastoja u prometu uzrokovanih prometnim nesrećama i drugim događajima. Policijski službenik je aktivan i u osiguranju većih javnih okupljanja sa zadaćom osiguranja protočnosti prometa i sigurnosti pješaka.

Na svečanosti uručenja priznanja uz nagrađene policijske službenike bio je i zamjenik načelnika Policijske uprave splitsko-dalmatinske Siniša Mihanović, načelnica Prve policijske postaje Ana Čepić, načelnik Druge policijske postaje Split Mislav Filipović Grčić i načelnik Postaje prometne policije Split Milan Draženović, voditeljica Službe za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću Antonela Lolić i Paško Ugrina, voditelj poslova prevencije,

Gradonačelnik Šuta zahvalio je na odličnoj suradnji Grada Splita i policije, istaknuvši kako je ona na vrlo visokoj razini te naglasio da će Grad i dalje ulagati u sigurnost građana kroz postavljanje kamera i druge preventivne mjere. „Zajedničkim radom i suradnjom možemo pravodobno prepoznati i rješavati sigurnosne izazove. Grad kontinuirano ulaže u sigurnost i prevenciju, a važno je da u tome imamo snažnog i pouzdanog partnera u policiji. Od srca vam hvala na predanom, profesionalnom i odgovornom radu kojim svakodnevno pridonosite sigurnosti naših građana i svih koji borave u Splitu“, poručio je gradonačelnik.

Zamjenik načelnika Policijske uprave splitsko-dalmatinske Siniša Mihanović zahvalio je gradonačelniku na odluci da i ove godine prigodno nagradi policijske službenike koji svoj posao obavljaju na području Splita, na dobrobit građana i brojnih posjetitelja. Istaknuo je važnost dobre suradnje i sinergije Grada i policije u suočavanju sa sigurnosnim izazovima velikog i dinamičnog grada poput Splita, naglasivši kako nagrađeni policijski službenici, kao i njihove kolegice i kolege, svoj posao obavljaju kvalitetno i predano.

Predsjednik Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Splita i gradski vijećnik Jakša Balov čestitao je nagrađenim policijskim službenicima, istaknuvši kako je Medalja Grada Splita potvrda njihova kvalitetnog i predanog rada. Zahvalio im je na doprinosu sigurnosti građana te naglasio važnost kontinuirane suradnje Grada i policije u stvaranju sigurnog okruženja za građane i posjetitelje Splita.

U ime nagrađenih policijskih službenika obratio se Mladen Čilaš iz Prve policijske postaje Split, koji je zahvalio gradonačelniku, Gradu Splitu i svojim nadređenima na dodijeljenom priznanju. Istaknuo je kako ovo priznanje doživljava kao nagradu cijelom kolektivu i svim policijskim službenicima koji svoj posao svakodnevno obavljaju predano i odgovorno, naglasivši kako je sigurnost građana uvijek na prvom mjestu.