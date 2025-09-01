Gradonačelnik Tomislav Šuta posjetio DV "Adriana" povodom prvog dana nove pedagoške godine

Povodom prvog dana vrtića, odnosno početka nove pedagoške godine, gradonačelnik Tomislav Šuta, uz zamjenika Ivu Bilića i suradnike, posjetio je djecu i odgojiteljice Dječjeg vrtića "Adriana". U vedroj atmosferi, gradonačelnik je zajedno s mališanima obilježio ovaj važan trenutak – simboličan početak igre, učenja i zajedničkog odrastanja. Djeca su ga dočekala s osmijehom, a gradonačelnik im je za poklon donio slatku košaru punu poslastica koja je dodatno razveselila najmlađe.

Odgojitelji i djelatnici vrtića iskoristili su priliku da predstave svoje planove i aktivnosti za novu pedagošku godinu, dok je gradonačelnik Šuta istaknuo važnost predškolskih ustanova kao temelja za daljnje obrazovanje i razvoj svakog djeteta.

Na susretu je bila i Matea Vučemilović, vršiteljica dužnosti ravnateljice predškolske ustanove "Grigor Vitez" unutar koje djeluje DV "Adriana", koja je zahvalila gradonačelniku na podršci te naglasila važnost suradnje s Gradom u osiguravanju što boljih uvjeta za djecu i odgojno-obrazovni rad.

Druženje je završilo u veseloj atmosferi, uz obećanje da će nova vrtićka godina biti ispunjena igrom, kreativnošću i toplinom.