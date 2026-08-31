Gradonačelnik Šuta uoči 80. godišnjice UNICEF-a potpisao Sporazum o nastavku suradnje s predstojnicom Ureda UNICEF-a

Novi Sporazum usmjeren je na jačanje podrške djeci i obiteljima, uključivanje najranjivije djece i mladih, osiguravanje jednakih prilika za razvoj i sudjelovanje u zajednici te promicanje prava djece. Predviđena je i podrška UNICEF-ovim programima „Škole za Afriku“ i „Čuvari djetinjstva“, kao i promocija UNICEF-ovih projekata, aktivnosti i humanitarnih akcija. Potpisivanju Sporazuma sudjelovali su i direktor Čistoće Split Vlado Pehar i direktor Vodovoda i kanalizacije Split Ivica Perić.

Tome je prethodio radni sastanak gradonačelnika Šute i Luise Brumane na kojem su sudjelovale i pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Marijana Nevistić i voditeljica Odsjeka za demografiju Nađa Mladinić, dok su iz UNICEF-a sudjelovale voditeljica programa za obrazovanje Ivana Ćosić i voditeljica korporativnih donacija Žana Hinek.

Tema razgovara je bila dosadašnja suradnja Grada Splita i UNICEF-a, potrebe djece i obitelji na lokalnoj razini, aktualna pitanja vezana uz prava djece i mladih te mogućnosti za daljnje proširenje suradnje i provedbu konkretnih aktivnosti u Splitu. Bilo je riječi i o obilježavanju 80. obljetnice UNICEF-a te mogućnostima uključivanja Grada Splita u aktivnosti povezane s ovom važnom obljetnicom.

Predstavnici UNICEF-a pritom su pohvalili otvorenost i spremnost Grada Splita za suradnju te dosadašnju potporu Grada aktivnostima UNICEF-a. Posebno su istaknuti napori koje Grad Split ulaže u području socijalne politike, podršku djeci i obiteljima te stvaranje uvjeta za uključivanje i kvalitetniji život najranjivijih skupina.

Gradonačelnik Šuta istaknuo je kako djeca, mladi i obitelji među prioritetima lokalne politike te kako Grad Split nastavlja novim mjerama razvijati sustav podrške koji odgovara stvarnim potrebama građana.

„Drago mi je što UNICEF prepoznaje ono što Grad Split već radi, posebno u području socijalne politike i podrške djeci, mladima i obiteljima. Naša je odgovornost stvarati grad u kojem svako dijete ima jednake prilike za sigurno odrastanje, razvoj, obrazovanje i sudjelovanje u zajednici, a posebnu pažnju moramo posvećivati onima kojima je potrebna dodatna podrška“, poručio je gradonačelnik Šuta.

Istaknuo je kako današnji Sporazum ne treba promatrati samo kao nastavak dosadašnje suradnje, već kao priliku za njezino dodatno konkretiziranje.