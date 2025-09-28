Gradonačelnik Šuta u Splitu ugostio gradonačelnika Betlehema

Na poziv gradonačelnika Splita Tomislava Šute u dvodnevni službeni posjet Splitu stigao je gradonačelnik Betlehema Maher Nicola Canawati, objavio je Grad Split.

Tijekom boravka u Splitu gradonačelnik Canawati obići će povijesne i kulturne znamenitosti grada i okolice te Tehnološki park na Dračevcu. Središnji dio posjeta bit će službeni razgovor u Gradskoj upravi, gdje će gradonačelnici Šuta i Canawati razmotriti mogućnosti razvoja i jačanja suradnje između Splita i Betlehema, navode iz Grada.

Podsjetimo, HDZ-ovci su u petak u Saboru glasali protiv priznanja Palestine.

Tko je Maher Nicola Canawati?

Maher Nicola Canawati je dužnost gradonačelnika Betlehema, palestinskog grada na Zapadnoj obali, preuzeo 1. svibnja 2025. Rođen je 1978. u Betlehemu i peta je generacija palestinske kršćanske obitelji koja živi u gradu još od početka 17. stoljeća. Ranije su živjeli između Tekoe i Mrtvog mora.

Canawati se školovao u Njemačkoj i SAD-u nakon čega se vratio u grad u kojem je njegova obitelj imala uspješni posao proizvodnje suvenira.

Prije nekoliko dana susreo se s papom Lavom XIV. u Rimu, gdje je u razgovoru opisao teško stanje Betlehema za koji kaže da je nekoć bio prostran grad, a danas je ograničen zidom i brojnim barijerama, uz stalni pad broja kršćanskog stanovništva, piše Index.

"Katastrofalno stanje od početka rata"

"Betlehemsko gospodarstvo, koje se oslanja na gostoprimstvo i prihvaćanje hodočasnika, uništeno je od početka rata 7. listopada 2023. godine. Svjedočili smo kolapsu, naglom padu na 0%. Svi hoteli, ukupno njih 84, potpuno su zatvoreni.

Zatvorene su također suvenirnice i radionice koje proizvode prekrasne proizvode od maslinova drva, sedef i nakit tipičan za Betlehem.

Nezaposlenost je porasla s 14% na 65%, a ljudima je onemogućen pristup radu u izraelskim područjima. Više od 120 tisuća stanovnika Betlehema radilo je izvan grada, neki od njih su imali kredite, a sada nemaju ni za kruh", napomenuo je betlehemski gradonačelnik.

Nestašica vode i ograničenja slobode kretanja dodatno pogoršavaju situaciju i stvaraju pritisak na stanovništvo, istaknuo je te dodao da je i korištenje vode ograničeno jer Palestinci u Betlehemu ne smiju kopati i crpiti vlastite zalihe vode.

"Kupujemo vodu od Izraelaca, a oni nam prodaju samo petinu onoga što bi osoba trebala konzumirati dnevno", rekao je.