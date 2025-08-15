Close Menu

Gradonačelnik Šuta sa suprugom među vjernicima u procesiji za Veliku Gospu

Pridružio se vjernicima

U svetištu Gospe od Pojišana u Splitu u petak, 15. kolovoza, svečano je obilježena svetkovina Marijina uznesenja – Velika Gospa, zaštitnica grada i okolice.

Nakon jutarnje mise, Gospin lik ostao je izložen na molitvu vjernicima sve do 18 sati. U 17:30 zajednički se molila Gospina krunica, a u 18 sati povratna procesija iz katedrale vratila je Gospin lik u svetište Gospe od Pojišana. Ondje je nadbiskup Zdenko Križić predvodio svečanu večernju misu, kojom je zaključen bogat liturgijski program proslave.

U procesiji je sudjelovao i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta sa suprugom Matildom, pridruživši se brojnim vjernicima i hodočasnicima u molitvi i slavlju.

