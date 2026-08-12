Gradonačelnik Šuta primio sveučilišne prvake: Splitu zlato u futsalu i bronca u nogometu

Gradonačelnik Tomislav Šuta danas je primio reprezentacije Sveučilišta u Splitu povodom iznimnog uspjeha na Europskim sveučilišnim igrama 2026. u Salernu. Splitski studenti u Split su se vratili sa zlatnom medaljom u futsalu i brončanom medaljom u nogometu.

Futsal reprezentacija Sveučilišta u Splitu osvojila je zlatnu medalju, nakon što je u finalu svladala reprezentaciju Azerbaijan Sport Academy rezultatom 4:2. Brončano odličje pripalo je nogometnoj reprezentaciji, koja je u susretu za treće mjesto bila bolja od University of Rouen rezultatom 6:5.

„Čestitam vam od srca na ovim velikim rezultatima. Vi ste najbolji primjer kako se trud, rad, disciplina i zajedništvo uvijek isplate. Ponosni smo što ste svojim uspjehom promovirali Sveučilište u Splitu, naš grad i Hrvatsku. Ove medalje imaju još veći značaj jer se upravo u Splitu 2028. godine održavaju Europske sveučilišne igre. Vjerujem da ćete i tada biti među onima koji će svojim rezultatima ispisivati najljepše stranice hrvatskog i splitskog sporta“, poručio je gradonačelnik.

Uz sportaše, na prijemu je prisustvovala i voditeljica Odsjeka za politike mladih iz Upravnog odjela za sport i politike mladih Sanja Babić te članovi stručnih stožera: doc. dr. sc. Šime Veršić, predsjednik Splitskog akademskog sportskog saveza i prodekan za nastavu i studente Kineziološkog fakulteta, te Ivan Ribičić, Bruno Majić i Ivan Tustonjić iz futsal stožera i Ante Rađa, Marko Erceg, Jakov Marasović i Mirko Aničić iz nogometnog stožera.

Gradonačelnik je dodao kako Grad Split već radi na nizu ulaganja i projekata kojima se želi unaprijediti sportska infrastruktura, od ulaganja u sportsku infrastrukturu na Parku mladeži i kompleksu Gripe, do razvoja i obnove drugih sportskih sadržaja koji će biti važni za održavanje EUG-a 2028., ali i nakon njihova završetka.

„Ulaganja koja radimo nisu namijenjena samo Igrama 2028. Želimo obnoviti i unaprijediti sportsku infrastrukturu tako da ona ostane našim sportašima, klubovima, studentima i djeci koja tek dolaze.“, poručio je gradonačelnik.

Europske sveučilišne igre tako predstavljaju priliku da Split istodobno bude domaćin velikog međunarodnog sportskog događaja i napravi dugoročan iskorak u razvoju sportske infrastrukture. U fokusu su obnova postojećih sportskih objekata, podizanje kvalitete sportskih terena i sadržaja te stvaranje boljih uvjeta za studente, klubove i mlade sportaše.