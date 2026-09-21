Gradonačelnik Šuta primio brončane splitske veslače Boškovića i Mahmutovića

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta primio je mlade hrvatske veslačke reprezentativce i članove HVK-a Mornar Split, Roka Boškovića i Gorana Mahmutovića, koji su u sastavu hrvatskog četverca na pariće osvojili brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Vareseu u Italiji.

Gradonačelnik Šuta čestitao je mladim splitskim veslačima na vrijednom međunarodnom rezultatu, istaknuvši kako njihova medalja predstavlja priznanje dugogodišnjem radu, odricanju i predanosti, ali i potvrdu kvalitete splitskog veslanja.

Čestitkama su se pridružili i pročelnik Upravnog odjela za sport i politike mladih Ivo Katušić te pomoćnik pročelnika Igor Maretić.