Gradonačelnik Šuta posjetio Udrugu Feniks: Podrška mentalnom zdravlju i uključivanju u zajednicu

Gradonačelnik Tomislav Šuta danas je u pratnji pročelnika Upravnog odjela za socijalnu skrb, branitelje i demografiju Kruna Jelinovića te koordinatora poslova gradonačelnika Bruna Putnika posjetio Udrugu Feniks Split u Teslinoj 15.

Udruga pruža podršku osobama s poteškoćama mentalnog zdravlja i njihovim obiteljima te djeluje na podizanju svijesti o važnosti mentalnog zdravlja i uklanjanju predrasuda. Kroz grupe podrške, savjetovanje, radionice i edukacije korisnicima pruža prostor za razgovor, povezivanje i aktivnije uključivanje u zajednicu.

„Briga o mentalnom zdravlju važan je dio brige o kvaliteti života naših sugrađana. Važno je da osobe koje se suočavaju s poteškoćama znaju da nisu same i da imaju mjesto na kojem mogu dobiti podršku i razumijevanje. Grad Split nastavit će podupirati rad Udruge Feniks i inicijative koje pomoć čine dostupnijom te pridonose uklanjanju predrasuda o mentalnom zdravlju“, poručio je gradonačelnik Šuta.

Grad Split rad Udruge podupire i osiguravanjem prostora za njezine aktivnosti. Temeljem provedenog postupka Udruzi je uz povlaštenu naknadu dodijeljen poslovni prostor površine 76,83 četvorna metra u prizemlju zgrade u Teslinoj 15. Grad je dao i suglasnost za njegovo uređenje, koje je Udruga provela, pa je prostor sada uređen i primjeren za provedbu psihosocijalnih, edukativnih i savjetodavnih aktivnosti u području mentalnog zdravlja.