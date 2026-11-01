Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta oprostio se od Miše Kovača: "Njegove pjesme trajno će živjeti"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta danas je pred novinarima izrazio sućut obitelji, prijateljima i svima koji su poznavali legendarnog hrvatskog pjevača Matu Mišu Kovača, koji je preminuo u 86. godini života. Istaknuo je kako će Mišine pjesme i njegov doprinos hrvatskoj glazbi ostati trajno prisutni među generacijama koje su uz njega odrastale.

"U ime Grada Splita prije svega želim izraziti iskrenu sućut obitelji, prijateljima i svima koji su poznavali Mišu Kovača", kazao je Šuta. Splitski gradonačelnik naglasio je kako je riječ o glazbeniku koji je svojim pjesmama ostavio neizbrisiv trag u Dalmaciji, ali i cijeloj Hrvatskoj.

"Mišo Kovač naš je pjevač koji će trajno ostati među nama kroz sve svoje pjesme i sve ono što je dao za Dalmaciju i Hrvatsku. Mislim da će na taj način nastaviti živjeti", poručio je Šuta. Dodao je kako ga je vijest o Mišinu odlasku osobno pogodila, ali i naglasio da iza legendarnog glazbenika ostaje bogata glazbena ostavština koju će publika nastaviti čuvati.

Poljud se u utorak oprašta od Miše Kovača

Podsjetimo, Mate Mišo Kovač preminuo je u 86. godini života, a njegov odlazak izazvao je brojne reakcije diljem Hrvatske, posebno u rodnoj Dalmaciji i Splitu, s kojim je bio snažno povezan. Kako je ranije objavljeno, u utorak, 3. studenoga, na Poljudu će biti organiziran posljednji ispraćaj legendarnog pjevača i velikog navijača Hajduka. Ispraćaj će službeno započeti u 16 sati, a zajednički ga organiziraju HNK Hajduk, Klub navijača Hajduka Torcida Split i Hrvatska glazbena unija.

Iz Hajduka su najavili kako će dodatni detalji organizacije ispraćaja biti objavljeni u ponedjeljak, 2. studenoga, putem službenih klupskih kanala. Mišo Kovač tijekom svoje dugogodišnje karijere postao je jedan od najprepoznatljivijih glasova hrvatske glazbene scene, a njegova povezanost s Hajdukom i Dalmacijom ostala je neraskidiv dio njegova života. Upravo će Poljud, stadion kluba koji je toliko volio, biti mjesto na kojem će mu Split uputiti posljednji pozdrav.