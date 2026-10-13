Gradonačelnik Splita objavio važnu vijest: "S riječi na djela"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta objavio je kako bi izgradnja pročistača pitke vode na izvoru rijeke Jadro trebala donijeti trajno rješenje problema zamućenja vode, s kojim se povremeno suočavaju stanovnici Splita i okolnih područja.

Riječ je o projektu vrijednom više od 40 milijuna eura, koji bi, prema gradonačelnikovim riječima, trebao osigurati kvalitetniju i pouzdaniju opskrbu pitkom vodom za više od 250 tisuća stanovnika.

„S riječi na djela“

Šuta je projekt istaknuo u objavi na društvenim mrežama, uz poruku da se prelazi s najava na konkretna rješenja.

„S riječi na djela. Izgradnjom pročistača pitke vode na Jadru, vrijednog više od 40 milijuna eura, trajno rješavamo problem zamućenja za više od 250 tisuća stanovnika Splita i okolice“, poručio je gradonačelnik.