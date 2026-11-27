Vježba je okupila 30 potražnih timova iz cijele Republike Hrvatske, od kojih 11 pristupa polaganju ispita za stjecanje operativnog statusa, dok ostali sudjeluju u zahtjevnim treninzima i dodatnom stručnom usavršavanju.

Organizator je Hrvatska vatrogasna zajednica, a domaćini ove velike vježbe su Dobrovoljno vatrogasno društvo Sinj i Javna vatrogasna postrojba Grada Sinja, u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije.

Na početku vježbe sudionike je pozdravio gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj, a u ime vatrogasne zajednice SDŽ okupljenima se obratio zapovjednik Vatrogasnog operativnog područja Sinj Stipe Ančić.

Vježba će se tijekom petka i subote odvijati na četiri lokacije – u prostoru sinjskog vatrogasnog doma, na području bivših tvornica Dalmatinka i Ciglana te na Pavića nebesima.

Riječ je o iznimno zahtjevnoj vježbi koja simulira stvarne situacije s kojima se vatrogasci susreću tijekom potresa, urušavanja objekata, nestanka osoba i drugih velikih nesreća. Sudionike očekuju dnevni i noćni zadaci, pretraživanje ruševina i teško pristupačnih terena, spašavanje unesrećenih iz dubina i s visina, pružanje prve pomoći te koordinacija i zajedničko djelovanje vatrogasnih postrojbi.

Poseban naglasak stavljen je na provjeru sposobnosti vodiča i njihovih potražnih pasa, njihove međusobne povezanosti, izdržljivosti, snalaženja u zahtjevnim okolnostima te spremnosti za djelovanje u stvarnim intervencijama.

Obuka vatrogasnih potražnih timova traje približno dvije godine i zahtijeva kontinuirano usavršavanje, visoku razinu discipline, predanosti i stručnosti. U Hrvatskoj trenutačno djeluje četrdesetak vatrogasnih potražnih pasa, a Splitsko-dalmatinska županija ima potražne pse u Splitu, Sinju i Trogiru.

Glavni terenski dio vježbe započet će večeras u 22 sata, a prema najavljenom programu njegov se završetak očekuje u subotu oko 15 sati.

Građane se moli za razumijevanje zbog pojačanog kretanja vatrogasnih vozila, koja će se tijekom vježbe kretati u kolonama s uključenim rotacijskim svjetlima, bez zvučnih sirena. Riječ je o planskoj vježbi, a ne o stvarnoj izvanrednoj situaciji.

Održavanje ovako značajne vježbe u Sinju potvrđuje važnu ulogu sinjskih vatrogasaca u sustavu zaštite i spašavanja na nacionalnoj razini, kao i njihovu predanost kontinuiranom podizanju razine operativne spremnosti i sigurnosti građana.

Grad Sinj svim sudionicima želi uspješno izvršavanje zadataka, a timovima koji pristupaju provjeri operativne sposobnosti uspješno polaganje ispita, uz posebnu zahvalu svim vatrogascima i njihovim četveronožnim partnerima na predanosti plemenitom pozivu spašavanja ljudskih života.